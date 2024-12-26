برد العظام في الشتاء .. لماذا يحدث وكيف يمكنك التخفيف من أعراضه

يواجه الكثير من الإصابة بـ برد العظام، والتي تعتبر واحدة من أكثر الأزمات في فصل الشتاء والتي تسبب الكثير من الألم منها الوجع في عظام الجسد والخدر.

وبالرغم من أن أسباب برد العظام غير واضحة تمامًا لكن الأطباء يحاولون الوصول إلى السبب الرئيسي وراء ذلك، ويكشف موقع الموجز، عن أعراض برد العظام، على النحو التالي:

أعراض برد العظام

آلام برد العظام بسبب درجات الحرارة الباردة التي تجعل سائل المفصل أكثر سمكًا.

زيادة تقلص وتمدد العضلات

تغيير وتيرة ممارسة التمارين الرياضية

ويذكر أن مع بداية تغييرات الطقس، تبدأ الأعراض فجأة في التفاقم، ويظهر الشعور بخدر في العظام أو يديك أو قدميك أو أماكن أخرى من جسمك.

ووفقًا لموقع Healthline، يعرف برد العظام لتأثير الطقس البارد على عظام الجسم، لأن يتسبب الطقس البارد الشعور بالخدر والألم والوجع في عظامك والمفاصل المصاحبة لها

وتأتي أعراض برد العظام، على النحو التالي:

انخفاض درجة الحرارة تؤدي زيادة سمك السائل الزليلي في المفاصل وتجعلها أكثر صلابة صعب تحريكها

تغييرات الطقس تسبب تمديد وتقلص الأوتار والعضلات الألم في العظام.

تتأثر صحتك العقلية بدرجات الحرارة الباردة، ما قد يؤثر على أعراض التهاب المفاصل.

برد العظام

برد العظام

ويمكن التخلص من أعراض برد العظام عن طريق عدّة خطوات، كما يلي.

خلال فصل الشتاء إذا شعرت برد في العظام أو في أي وقت يجب عليك الذهاب للطبيب ليقوم بتعديل الأدوية وتعامل مع الأعراض.

الحفاظ الدائم على دفئك أثناء الطقس البارد، وخاصًا عندما يكون الجو باردًا في الخارج، يجب أن تتأكد من استعدادك، ارتدِ قفازات وقبعة ومعطفًا مناسبًا لمنع حدوث نوبات.

برد العظام

ممارسة الرياضة مهمة للمساعدة في تقليل شدة الأعراض، ولكن البقاء نشطًا في درجات الحرارة الباردة قد لا يكون ممكنًا دائما، إذا كان بوسعك، فحاول ممارسة الرياضة في الداخل.

يمكن أن يساعد الترطيب جسمك بعدة طرق، بما في ذلك المساعدة في تنظيم درجة الحرارة.

عند ممارسة الرياضة إذا شعرت ببرد في العظام يجب أخذ استراحة فورًا

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