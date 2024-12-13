روشتة سحرية لعلاج برد المعدة.. احذر هذه الأطعمة

يعتبر برد المعدة أو إنفلونزا المعدة من الأمراض الشائعة والمزعجة التي تصيب البعض.

وفي هذا الصددد، يبحث الكثير من الأشخاص عن علاج برد المعدة وخاصة مع زيادة الأعراض المزعجة الناجمة عنه.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية، علاج برد المعدة وكذلك أعراضه ومتى يكون الأمر خطيرًا.

برد المعدة

ما هي أعراض برد المعدة؟

أعراض برد المعدة دائمًٍا مزعجة ومؤلمة، ويرجع الأطباء السبب الرئيسي في الإصاية ببرد المعدة هو الإصابة بالفيروسات، مشيرين إلى أنه قد تسبب البكتيريا برد المعدة كذلك.



ويوضح الأطباء أن أعراض برد المعدة عند الإصابة بالفيروس تبدأ بالظهور بعد 12 وحتى 48 ساعة، وتستمر لمدة 3 أيام، أما إن كان برد المعدة ناتج عن بكتيريا فقد تستمر أعراض الإصابة مدة تزيد عن 3 أيام.

ما هي أعراض الإصابة ببرد المعدة؟

تشمل أعراض الإصابة ببرد المعدة صداع، إسهال شديد، غثيان، قيء مستمر، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ألم في منطقة البطن، فقدان الشهية، قشعريرة.

متى تصبح أعراض برد المعدة خطيرة؟

هناك عدد من الفئات يصبح مجرد إصابتهم ببرد المعدة أمر في غاية الخطورة وهم: الأطفال، وكبار السن، والحوامل، وخاصةً في حال عدم علاجها، حيث يتفاقم الأمر ويصل في النهاية الى الإصابة بالجفاف.

هل هناك طرق لعلاج برد المعدة؟

يشير الأطباء إلى أنه لا يوجد أدوية تساعد في علاج برد المعدة، موضحين بأن المرض يزول من تلقاء نفسه بعد أن يأخذ الفيروس دورته في الجسم، وهناك بعض الطرق المنزلية البسيطة التي تخفف من الأعراض وهي:

- الراحة مدة كافية والنوم، شرب الكثير من السوائل وخاصة الماء، وتجنب تناول الأطعمة الصلبة حتى لا تجهد المعدة، بجانب تجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالسكر، التوقف عن تناول الكافيين والكحول، شرب شاي الزنجبيل أو النعناع والمشروبات العشبية الدافئة، تناول الأرز، والموز، أو ما يعرف بنظام بارت الغذائي، التوقف عن تناول منتجات الألبان لأنها قد تفاثم الأمر وتؤخر زوال الأعراض

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