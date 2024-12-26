لبشرة ناعمة ونضرة.. أفضل المقشرات الطبيعية للحفاظ على بشرتك في برد الشتاء

مقشرات طبيعية للبشرة في الشتاء.. يتعرض الجلد للتقلبات الجوية في فصل الشتاء من برد وجفاف، مما قد تؤدي إلى فقدان نضارته ونعمومته، لذا من المهم العناية بالبشرة واستخدام المقشرات الطبيعية التي تساعد فى إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة.

وفيما يلي يقدم موقع الموجز أفضل مقشرات طبيعية للبشرة، في فصل الشتاء والتي تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من تأثيرات ابرد، لتظل بشرتك ناعمة ونضرة ومشرقة فى فصل الشتاء.

مقشرات طبيعية للبشرة في الشتاء

مقشر السكر وزيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من السكر البني

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

اخلطي السكر مع زيت الزيتون جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس، ثم قومي بتدليك الوجه بحركات دائرية بلطف لمدة 5-10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

مقشر الشوفان والعسل

2 ملعقة كبيرة من الشوفان الطبيعي

1 ملعقة كبيرة من العسل

امزجي الشوفان والعسل للحصول على عجينة ناعمة، ثم ضعيها على وجهك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة، ثم بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

مقشرات طبيعية للبشرة في الشتاء

مقشر الموز والأفاكادو

نصف موزة مهروسة

ربع أفوكادو مهروس

ملعقة صغيرة من العسل

اخلطي الموز والأفوكادو والعسل جيدًا في وعاء حتى تتجانس المكونات، ثم ضعي الخليط على وجهك برفق، مع تجنب منطقة العينين، اتركي المقشر على بشرتك لمدة 15 دقيقة ليمتص الجلد العناصر المغذية، بعد مرور الوقت، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

مقشر الليمون والسكر

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

عصير نصف ليمونة

اخلطي السكر مع عصير الليمون حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم قومي بتدليك البشرة بلطف بهذا الخليط لمدة 5-7 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء.

مقشرات طبيعية للبشرة في الشتاء

مقشر اللبن والعسل

2 ملعقة كبيرة من اللبن

1 ملعقة كبيرة من العسل

امزجي اللبن مع العسل جيدًا وضعي الخليط على وجهك، و اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

مقشر الملح وزيت اللوز

2 ملعقة كبيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

اخلطي الملح مع زيت اللوز حتى تحصلي على مزيج متجانس. دلكي البشرة بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

مقشرات طبيعية للبشرة في الشتاء

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