الكركم سحر البياض.. وصفة طبيعية لتبييض البشرة وإزالة البقع في 3 أسابيع

تبيض البشرة وإزالة البقع والتصبغات أصبحا أسهل مع وصفة الكركم والنشا الطبيعية. هذه الوصفة التي تجمع بين مكونات طبيعية فعالة تساعد على تحسين لون البشرة وتقليل الالتهابات والبقع الداكنة.

وجدت دراسة علمية نشرها موقع "ساينس دايركت" (Science Direct) عام 2017 أن زيوت الكركم الطبيعية عند إضافتها إلى مستحضر العناية بالبشرة يمكنها أن تسهم في تفتيح الجلد وزيادة وهج البشرة بشكل ملحوظ في غضون 3 أسابيع من الاستخدام اليومي، مع ضمان نتائج تستمر مدة طويلة.

ومن المحتمل أن تكون هذه الفوائد نتيجة لمضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات أيضًا التي تعمل معًا على تفتيح الجلد، وإزالة الشوائب، وإبراز الصحة الطبيعية للبشرة.

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل من خلال هذا التقرير .

مقادير عمل ماسك الكركم والنشا

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا .

خطوات تحضير وصفة الكركم

تحضير ماسك الكركم مع الحليب والنشا لعمل وصفة تبييض سريعة ويتم تحضير الوصفة كما يلي:

يتم وضع الكركم مع النشا في وعاء مناسب ومن ثم يجب خلط المكونين بشكل جيد ومن ثم تتم إضافة الحليب. يتم تقليب كل المكونات ثم إضافة عصير الليمون إلى الوصفة. يجب أن تستمري في تحريك وخفق كل مكونات ماسك الكركم والحليب ومن ثم يتم ترك الخليط ربع ساعة ومن ثم يكون من السهل استخدامه على الوحه. مدة تطبيق ماسك الكركم مع الحليب تكون ربع ساعة ومن المفضل تدليك البشرة بالخليط مدة تصل حتى 5 د ثم غسل البشرة بشكل جيد للتخلص من بقايا الخليط المبيض.

أهم مميزات وصفة الكركم لتبييض الوجه

تعتبر من أكثر الوصفات الفعالة الطبيعية والمنزلية والتي تعمل تبييض الجلد بشكل آمن.

يمكنك استعمال ماسك الكركم كوصفة فعالة تقضي على ظهور الحبوب.

من الماسكات التي تعمل على تنقية البشرة من الشوائب.

الكركم محتوي على مضاد حيوي لوقاية البشرة من البكتيريا المسببة للحبوب.

هناك طريق أخرى لتبيض البشرة عن طريق استخدام الكركم فقومي بخلط الكركم وعصير الليمون في وعاء صغير حتى تحصلي على عجينة سميكة ثم بعد ذلك ضعي الماسك على وجهك النظيف والجاف ثم اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة ثم قومي بعد ذلك بغسل الماسك بالماء الدافي ثم كرري استخدام هذه الطريقة مرتين يوميا للحصول على بياض الثلج.

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