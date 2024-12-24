اكتشف 8 طرق لتخفيف الصداع النصفي وتحسين جودة حياتك وتقليل الألم والمعاناة

الصداع النصفي هو مرض يصيب الملايين حول العالم، ويسبب ألمًا شديدًا ومتكررًا في جانب واحد من الرأس. بينما لا يوجد علاج نهائي للصداع النصفي، هناك عدة طرق طبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتقليل تكرار الهجمات .

ويصيب النساء أكثر من الرجال بمعدل 2-3 أضعاف، معظم الأشخاص الذين بدأ معهم لأول مرة كانوا في سن الشباب إلى أن وصلوا إلى منتصف العمر.

وسيعرض لكم الموجز طرق طبيعية فعالة في علاج الصداع النصفي .

1- تجنب الضوضاء

يعد حجب الضوضاء كأول الخطوات التي يجب القيام بها عند المعاناة من مشكلة الصداع النصفي. وينصح الخبراء باختيار أماكن هادئة لقضاء الوقت بها، وكذلك حمل سدادات الأذن في جميع الأوقات لاستخدامها عند الحاجة.

2- تجنب التوتر المزمن

يعتبر التوتر أحد الأسباب والعوامل الرئيسية للصداع النصفي. وينبغي على مريض الصداع النصفي أن يقلل من التعرض للضغوط أو التوصل لطريقة للتغلب عليها أو للتعايش معها بدون توتر، فكلما قلت الضغوط كان ذلك أفضل.

3- تدليك نقطة الضغط

عندما يتعلق الأمر بتخفيف الألم وتحفيز إنتاج الإندورفين في الجسم والتعامل مع الصداع النصفي، يمكن ببساطة تدليك هذه النقطة بين السبابة والإبهام قرب مفصل اليد. إن الضغط على هذه المنطقة باستمرار باليد الأخرى يريح من الصداع النصفي بشكل تدريجي وملحوظ.

4- التخلص من الضوء الأزرق

يؤكد الخبراء أن الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة الكمبيوترالمحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف فهو أحد أكبر المشاكل ليس فقط للبصر ولكن للصداع النصفي أيضًا.

5- ارتداء النظارات الشمسية

لا يعد الضوء الأزرق هو المصدرالوحيد الذي يمكن أن يفاقم الصداع النصفي،إذ يعاني الكثيرمن المصابين بالصداع النصفي المزمن أيضًا من رهاب الضوء أوالحساسية للضوء.

6- تدليك القدمين

يعد الحصول على تدليك للقدم في نهاية اليوم إحساسًا رائعًا عندما يكون هناك التهاب في القدمين ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في علاج مشاكل الصداع النصفي.

7- شرب المياه

إن الجفاف هو أحد أكثر أسباب الصداع شيوعًا، ولا يشعر الكثيرون بالعطش حتى عندما يتعرضون للجفاف. وينصح الخبراء بتناول من 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا.

8- الكمادات الباردة

إذا لم تحقق الكمادات الدافئة النتيجة المأمولة، فينبغي تجربة الكمادات الباردة بدلاً منها. أظهرت الدراسات أن الثلج البارد أو الكمادات الباردة يمكن أن تساعد في تخفيف الألم من الصداع النصفي.

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