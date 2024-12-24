النوم في الظلام التام ينقص من الوزن.. دراسة بحثية توضح

عادات النوم.. يبحث العديد دائماً عن أنظمة غذائية تمكنهم من إنقاص وزنهم، لكن البعض الآخر عادة ما يفضل اتباع بعض العادات الصحية التي تعمل على الوصول لوزن مثالي دون الحرمان من الطعام.

وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير.

عادات خاطئة في النوم

ومن خلال ما نشر بموقع «the healthy»، شددت «مؤسسة النوم الوطنية» على أن التعرض للضوء الصناعي، والاستيقاظ لساعات متأخرة من الليل، يمكن أن تعبث بإيقاعات الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم، وتشجعه على الإحتفاظ بالدهون، لذلك أكدت دراسة حديثة أن اتباع تعديلات بسيطة في طريقة نومك، يمكن أن تساعدك في إنقاص وزنك بطريقة فعالة، خلال ساعات نومك.

تأثير النوم في الظلام التام

وبعد إيقاف تشغيل أجهزتك، قم باستخدام ستائر معتمة لغرفة نومك تماماً، حيث أن عندما تغرب الشمس، يبدأ جسمك في إنتاج الميلاتونين، مما يجعلك ذلك تشعر بالنعاس ويساعد أيضًا على تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية لديك.

ولكن أظهرت الدراسات أن الأضواء الداخلية وحتى الضوء الخافت، مثل ضوء إنارة الشوارع، يمكنه أن يؤخر بداية إنتاج الميلاتونين ويؤدي أيضاً إلى زيادة الوزن، وذلك عندما يحدث، يمكنك أن تخسر أيضًا إنتاج الدهون البنية التي تحرق من السعرات الحرارية لديك.

نتيجة الحصول على القسط الكافي من النوم

توضح الأبحاث المقدمة في المؤتمر الأوروبي للغدد الصماء في عام 2017 أن قلة النوم تجعل الجسم ينتج عددًا أقل بكثير من هرمونات الشبع، مثل GLP-1، وأيضاً المزيد من هرمون الجريلين المعزز للجوع.

الحرص على إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة النوم

تشير الدراسات إلى أن التعرض ليلًا للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى الإضاءة الموفرة للطاقة، يضعف من إنتاج هرمون الميلاتونين وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى تعطيل عملية التمثيل الغذائي لديك.

حيث وجدت دراسة من جامعة نورث وسترن أن التعرض للضوء الأزرق في الليل يرفع من نسبة الجوع ومقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الوزن وأيضاً زيادة الدهون في الجسم.

4 عادات مهمة تساعد في فقدان الوزن عند النوم.

1- تناول وجبة خفيفة قبل النوم.

2- وممارسة الرياضة قبل النوم.

3- وأيضاً تناول كأس من عصير العنب.

4- وبالإضافة إلى النوم في غرفة مظلمة.

حالات من النوم تنقص الوزن

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