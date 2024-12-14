سيلان اللعاب أثناء النوم.. الأسباب وطرق العلاج «احذر من هذه الحالة»

سيلان اللعاب أثناء النوم.. كثيرون يشعرون باللعاب الذي يسيل من فمهم أثناء النوم، الظاهرة التي تعد من الظواهر المنتشرة بين الكثيرين فهل يتعلق الأمر بمرض أم أنه مجرد شيء يحدث للبشر أثناء النوم؟

سيلان اللعاب أثناء النوم

سيلان اللعاب أثناء النوم من الأمور التي أحيانًا ما تتعلق بمشاكل صحية، وفي أحيان أخرى يتعلق الأمر بوضعية النوم، وعلى جانب آخر يتعلق ببعض الحالات العصبية.

الموجز تستعرض في التقرير التالي أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم، وطرق علاج سيلان اللعاب أثناء النوم، وذلك على النحو التالي:

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم

وضعية النوم

وضعية النوم من الأشياء التي تحدث سيلان اللعاب أثناء النوم، حيث إن الإنسان قد يحدث له سيلان اللعاب أثناء النوم، بسبب نومه على أحد الجانبين، في حين تنتفي تلك الظاهرة حال نوم الإنسان على ظهره.

إنتاج زائد للعاب

بعض الحالات التي يحدث فيها سيلان زائد للعاب تكون بسبب أمراض والتي يأتي على رأسها التهابات من بينها الحساسية أو التهاب اللوزتين، أو حتى التهاب الجيوب الأنفية.

مشاكل في البلع

حالات أخرى يحدث لها سيلان اللعاب أثناء النوم، يكون السبب فيها حالات تتعلق بالأعصاب، والتي يأتي منها مرض باركنسون، أو الشلل الدماغي، فضلًا عن السكتة الدماغية، حيث إن مثل تلك الأمراض تسهم في صعوبة البلغ، ما ينتج عنه سيلام في اللعاب أثناء النوم.

اضطرابات النوم

من الأسباب التي ينتج عنها سيلان اللعاب تأتي انقطاع النفس الانسدادي، حيث إنها تؤثر على التنفس ما ينتج عنها تلك الظاهرة.

آثار الأدوية

الآثار الجانبية لبعض الأدوية تتسبب في سيلان اللعاب أيضًا خلال فترة النوم.

سيلان اللعاب أثناء النوم

هل تعتبر الظاهرة خطيرة؟

لا بد من استشارة الطبيب حال ارتباط سيلان اللعاب بصعوبة التنفس والبلع، بجانب الحمى، الأمر الذي يتوجب معه ضرورة استشارة الطبيب على الفور، حتى يتجنب الإنسان الإصابة بمضاعفات خطيرة.

علاج سيلان اللعاب

لعلاج سيلان اللعاب، لا بد من تحسين وضعية النوم، ومواجهة الحساسية والالتهابات في الجيوب الأنفية، فضلًا عن ضرورة استشارة الطبيب حال كون الإصابة بسبب آثار جانبية للأدوية لعلاج مرض آخر.

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