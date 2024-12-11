مشروبات الطاقة.. النشاط المؤقت الذي يهدد صحة كليتيك

مشروبات الطاقة.. رغم الفائدة المؤقتة التي تمنحها مشروبات الطاقة من النشاط والحيوية، فإن استهلاكها بشكل مفرط يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكليتين، ويستعرض موقع الموجز، التأثيرات السلبية لـ مشروبات الطاقة، على الكلى استنادًا إلى دراسات وتقارير متخصصة من موقعي "Verywell Health" و"India Today".

مكونات مشروبات الطاقة وتأثيرها السلبي

أ. التورين

تعد مشروبات الطاقة مصدرًا غنيًا بمادة التورين، وهو حمض أميني طبيعي يتواجد في الأطعمة البروتينية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. على الرغم من فوائده للجسم عند تناوله باعتدال، إلا أن الإفراط في استهلاك التورين عبر مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم، مما يضع عبئًا كبيرًا على الكليتين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

مشروبات

ب. السكريات

مشروبات الطاقة تحتوي على كميات عالية من السكر، مما يعرض المستهلك للإصابة بالسمنة وداء السكري، وكلاهما يعد من أبرز عوامل الخطورة للإصابة بمشكلات الكلى، مثل الفشل الكلوي.

ج. الكافيين

تعد الجرعات المرتفعة من الكافيين في مشروبات الطاقة عاملاً رئيسيًا في التأثير السلبي على الكلى. الكافيين يرفع ضغط الدم ويحفز إدرار البول، مما يزيد الضغط على الكليتين بمرور الوقت، وقد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي المزمن.

2. مشروبات الطاقة وتكوين الحصوات

أظهرت مراجعات دراسات أجرتها جامعة ولاية داكوتا الجنوبية، أن مشروبات الطاقة تسهم في تكوين حصوات الكلى، يعود ذلك إلى محتواها العالي من الصوديوم والفركتوز والكافيين، والتي تعمل معًا على زيادة تركيز المواد المسببة للحصوات في البول.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

الاعتدال في استهلاك مشروبات الطاقة، وينصح بتقليل الكمية المستهلكة يوميًا لتقليل الضغط على الكليتين.

التركيز على الترطيب الطبيعي، حيث يعمل شرب الماء بكميات كافية على تقليل مخاطر تكوين الحصوات.

اتباع نظام غذائي متوازن، فلابد من الابتعاد عن السكريات الزائدة والصوديوم المرتفع ، لما له من أثر واضح في تقليل التأثيرات السلبية على الكلى.

الفحص الدوري، يتعين مراقبة صحة الكلى بانتظام خصوصًا، لمن لديهم تاريخ طبي متعلق بأمراض الكلى أو السكري.

أضرار مؤكدة تحتاج انتباهًا

إذا كنت من محبي مشروبات الطاقة، فقد حان الوقت لإعادة النظر في عاداتك الغذائية. الإفراط في استهلاك هذه المشروبات قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، تبدأ بتأثيرات بسيطة مثل الجفاف وترتقي إلى أمراض مزمنة في الكلى. اختر صحة كليتيك واستبدلها بخيارات أكثر أمانًا.

يمكن أن تؤدي بعض العادات اليومية مثل استهلاك المشروبات السكرية بكثرة إلى تدهور صحة الكلى بشكل أسرع.

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