أخطار مرعبة لا تتوقعها.. خطورة النوم بجانب المدفأة

يعتاد بعض الأشخاص على النوم في مواجهة المدفأة مباشرة خلال فصل الشتاء وذلك من أجل السيطرة على البرودة الزائدة أثناء فترة النوم دون الإنتباه إطلاقًا إلى الأضرار التي يمكن أن تصيب الجسم وهي التي سيوضحها موقعنا الموجز في التقرير التالي.

خطورة المدفأة على جسمك

أهم أضرار النوم أمام المدفأة

- جفاف الجلد والشعر:

حيث بإمكانه أن يتسبب النوم أمام المدفأة في جفاف الهواء المحيط بالشخص، مما يسبب فقدان البشرة والشعر للرطوبة الطبيعية، بالإضافة إلى ظهور تشققات وحكة في الجلد أيضاً، خاصة في المناطق المكشوفة و الإصابة بجفاف العين واحمرارها.

- مشاكل عديدة في الجهاز التنفسي

أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن الهواء الساخن الجاف يمكن أن يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية، مما يسبب السعال، واحتقان الحلق، وزيادة الأعراض لدى مرضى الربو والحساسية، وذلك بالإضافة إلى جفاف الأنف الذي يزيد من صعوبة التنفس والإصابة بنزيف الأنف.

- اضطرابات النوم

على الرغم من الشعور بالدفء يساهم في النوم بشكل أفضل، إلا أن الحرارة الزائدة يمكن أن تؤثر على جودة النوم وتتسبب في النوم المتقطع، كما يتسبب النوم أمام المدافأة أيضاً في التعرق الليلي مما يسبب الإستيقاظ عدة مرات طوال الليل.

- زيادة خطر الحروق

حيث يمكن أن يتسبب النوم بالقرب من المدفأة في إرتفاع خطر التعرض للحروق، خاصةً للأطفال وكبار السن، كما يمكن أيضا أن يتسبب في اشتعال الملابس القريبة من الدفاية وبالتالي زيادة خطر الحروق.

-إرتفاع خطر الإصابة بالأمراض

أظهرت نتائج بعض الدراسات أن الهواء الجاف والملوث يمكنه أن يتسبب في ضعف الجهاز المناعي وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وأكدت أيضاً أن بإمكانه تجمع جزيئات الغبار والأتربة حول المدفأة، مما يزيد من خطر الحساسية والربو.

خطورة النوم أمام المدفأة مباشرة

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