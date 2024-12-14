7 معلومات لن تصدقها عن الأحلام وفوائد عجيبة لها على صحة العقل

الأحلام هي أكثر الظواهر الطبيعية التي اثارت جدلا بين العلماء بين كيف تتكون الاحلام ؟ ، ما الحالة التي يكون عليها المخ أثناء رؤيتنا للاحلام؟، لماذا نحلم بالكوابيس؟، لما في بعض الاحيان قد تكون ذاكرتنا عن الحلم مشوشة و باهتة ؟، كل تلك الأسئلة التي قد يفكر بها اي شخص عن طبيعة الأحلام أقيم حولها دراسات علمية كثيرة والتي توصلت الى ما يكشفها لكم الموجز حسب مانشره موقع Mindbloom في السطور التالية:

لا يوجد نظام عشوائي للاحلام

منذ سالف الزمان والى عصرنا الحالي وقد اوضحت الدراسات وجود اشكال مكررة وذات نمط ثابت للاحلام كالسقوط او الاحساس بان هناك من يطاردك حيث ان فكرة ان يعتمد العقل على المنطق خلال النوم هي فكرة منعدمة تقريبا ويرجع هذا الى قشرة الفص الجبهي في المخ التي تعمل على التفكير المنطقي في المخ والتي تخمل و يحد نشاطها في الاحلام

الاحلام لاتبقى الذاكرة الا قبيل ساعة الاستيقاظ

قد تراودك عدة احلام خلا اوقات النوم لكن عقلك لن يحتفظ في حناياه سوى بتلك التي قارب وقتها …موعد استيقاظك ويكون الفضل في هذا لمرحلة العين السريعة المعروفة بREM تاخذ الكثير من الوقت قبل استيقاظك مباشرة ,اذ كلما كان نومك اعمق كلما صعب عليك تذكر ما حلمت به

حالة نفسية أفضل = احلام سعيدة

ان المشاعر السلبية والحالة النفسية السيئة لا تؤثر فقط على حالتك الجسدية بل ربما قد تؤثر ايضا على احلامك فقد تشكل كل من تلك المشاعر او الافكار السلبية كوابيس مرعبة ,لذا ينصح بالقيام بممارسات صحية لها القدرة على تعزيز صحتك النفسية لتحصل على الاستفرار النفسي مما يجلب لك احلاما سعيدة

ذكرياتك هي احلامك

قد يكون مايحدث لك على مدار يومك او حياتك او مجموعة ذكرياتك طبيعة احلامك اذ اعتقد العلماء ان الاحلام تساهم في تثبيت الذكريات داخل عقولنا سواء كانت من النوع قصير المدى او النوع الطويل بينما يظن اخرون ان الاحلام قد تكون بوابة للمستقبل تعزز من اهلية المخ لمواجهة احداث قادمة

طبيعة حلمك تعتمد على نوعك

بينما تعتبر الأحلام ذات طبيعة شخصية جدا، لكن توجد فروق معينة بين أحلام كل من الرجل والمرأة إذ أن في معظم الاوقات تكون ذات طبيعة عنيفة وتعتمد على التنافس بينما احلام النوع اللطيف تكون حول تلك المناقشات التي يخشينها او الشعور بالرعب من فكرة الرفض

العقل يخمل جزئيا عندما تحلم

يتعطل الجزء المسؤول عن علاج المحفزات الخارجية التي يعتمد عليها التفكير العقلاني مما يفسر ظهور اشياء لا منطقية في احلامك في بعض الاوقات

الاحلام مرآة العقل

إن الأحلام ليست مسارات عشوائية لمشاهد حية تحدث في عقلك بل قد تعكس أيضًا كل ذكرياتك وافكارك ومخاوفك لتشكل منها قصة ربما تأمل تحقيقها او ترعبك حد الفزع مما يجعل جزء رئيسي في جوانب الحياة الانسان تمتزج مع الحقيقة والخيال في آن واحد

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