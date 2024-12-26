تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5

شقق الإسكان الاجتماعى 2025-تزايدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، وتوفر المبادرة فرصة كبيرة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بمقدمات ميسرة وخطط سداد تصل إلى 20 عامًا.

ويرصد الموجز خطوات وتفاصيل التقديم لشقق الإسكان الاجتماعى

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2025

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

1. شراء كراسة الشروط: يمكن الحصول عليها من أقرب مكتب بريد مصري مقابل 300 جنيه مصري.



2. ملء كراسة الشروط: يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.



3. تحضير المستندات: تشمل بطاقة الرقم القومي، مفردات المرتب، وإيصال مرافق حديث.



4. دفع مقدم الحجز: يتم دفع مقدم جدية الحجز البالغ 20 ألف جنيه للوحدات بالمحافظات، أو 30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.



5. التسجيل الإلكتروني: يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان وتسجيل البيانات.



6. رفع المستندات: يتم رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.



7. إتمام التسجيل: بالضغط على زر "تسجيل".

الرسوم المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان تفاصيل الرسوم المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، وتشمل:

سعر كراسة الشروط: 300 جنيه مصري.

المصاريف الإدارية: 300 جنيه مصري إضافية.

مقدم الحجز: 20 ألف جنيه للوحدات بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات بالمدن الجديدة.

شقق الاسكان الاجتماعي



شروط التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تتطلب مبادرة سكن لكل المصريين استيفاء عدد من الشروط للحصول على الوحدة السكنية، وهي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم في مصر إقامة دائمة.



2. ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو عقارات.



3. أن يكون عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.



4. أن يتراوح الدخل السنوي للمتقدم بين 180 ألف جنيه و240 ألف جنيه.

مميزات مبادرة سكن لكل المصريين 5

تُعد هذه المبادرة من أهم الجهود الحكومية لتوفير سكن ملائم لجميع الفئات، حيث تقدم الوحدات بأسعار ميسرة وخطط سداد طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا. كما أنها تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.

للتقديم ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان واتباع الخطوات الموضحة لضمان التسجيل بنجاح.

اقرأ ايضًا

شقق المصريين بالخارج.. طرح جديد للإسكان اعرف الشروط والأماكن المتوفرة

شروط شقق التمويل العقاري 2024 وخطوات الحجز إليكترونيا

