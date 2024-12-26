زي المحترفين.. طريقة عمل الفطير المشلتت بأقل التكاليف في المنزل

الفطير المشلتت من الأكلات المصرية التقليدية اللذيذة والمحببة للجميع، وقد تشعر ربات البيوت بأنه من الوصفات الصعبة التي لا يمكن تحضيرها في المنزل، ويفضلن شراءها من الخارج، رغم أنه من السهل تحضيرها منزليًا وبسهولة.

ويوضح الموجز في الصور التالية طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل بسهولة وبتكلفة قليلة.

طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة بسيطة وسهلة في المنزل

يمكنك عمل الفطير المشلتت باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وهي الكالتالي:

فطير

- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.

- كوب ماء دافئ، ولابد وأن يكون دافئًا للحصول على فطير هش ورقيق.

- ملعقة صغيرة سكر

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- ربع كوب زيت

سمن بلدي للدهن، ويفضل استخدام السمن البلدي لمذاقه ولكونه من أنواع الدهون الصحية.

طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والملح جيدًا، ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.

قومي بتعطية العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة على الأقل.

قسّمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم. افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة، ثم ادهني كل قطعة من العجين بالسمن البلدي.

ضعي طبقات من العجين المدهون بالسمن فوق بعضها البعض، ثم لفيها على شكل رول. قطعي الرول إلى أقراص متساوية، ثم سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة. افردي أقراص العجين بالنشابة وضعيها في صينية فرن مدهونة بالسمن، ثمأدخلي الصينية إلى الفرن حتى يصبح الفطير ذهبي اللون.

يمكن تقديم الفطير المشلتت ساخنًا أو باردًا، ويمكن تناوله مع العسل أو الجبن أو المربى، حسب الذوق.

ينصح خبراء الطبخ ربات البيوت دائمًا بتجنب تجرية أي نوع من الوصفات الغذائية بكميات كبيرة، حيث يفضل استخدم كميات صغيرة وبسيطة في البداية للتأكد من أن المذاق شهي ومناسب لك ولأفراد أسرتك.

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