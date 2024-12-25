فوائد مذهلة لمشروب الزنجبيل باللبن الرائع..عشب الزنجبيل كما لم تعرفه من قبل

يعد عشب الزنجبيل من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، وذلك لإحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث حين تناول منقوعه مع الحليب؟ وهذا ما سيوضحه الموجز في السطور التالية.

فوائد الزنجبيل بالحليب

عشب الزنجبيل المذهل

يُعد الزنجبيل أو ما يُسمى علمياً (شنگبیل الفهلوية)، من أشهر التوابل المُستخدمة في الأطعمة بشكلٍ كبير، ويفضلها العديد من الناس لِما تُضيفه من نكهةٍ شهية وفريدة، وهو ذو لون أصفر وقد يوجد بشكل البودرة أو العيدان الصلبة، وتعتبر الصين والمكسيك هما الموطن الأصلي له، ويستخدم أيضاً لإزالة الروائح غير المحببة في الطعام؛ مثل: رائحة السمك، ويدخل في كثيرٍ من الخلطات، ويُقدم العديد من الفوائد لجسم الإنسان ويحميه من الأمراض، وسوف أعرض في هذا المقال بعض فوائده عندما يُمزج باللبن.

فوائد الزنجبيل باللبن للجسم

في هذا السياق، صرحت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن مشروب الزنجبيل باللبن من المشروبات الصحية للجسم، ومشيرًا إلى تعدد الفوائد التي يقدمها للإنسان.

وتابعت عسكر أيضاً أن شرب الزنجبيل باللين يقوي من صحة الجهاز الهضمي من خلال زيادة إنتاج الإنزيمات الهضمية وتقليل انتفاخ البطن ومحاربة الغثيان والحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء.

وأشارت إلى أن مشروب الزنجبيل باللبن يلعب دورًا كبيرًا ومهما في تقوية الجهاز المناعي، وذلك لإحتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تعزز من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والقيروسات.

وأكدت على أن شرب الزنجبيل باللبن يساعد على تخفيف آلام العظام والعضلات والمفاصل، وذلك لإحتوائه على مستويات كبيرة من الجنجرول، وهو مركب يتميز بخصائصه المضادة للإلتهابات المزمنة.

وأوضحت أن مشروب الزنجبيل باللبن يقلل من الشعور بالتعب، وذلك لإحتوائه على عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، مثب الدهون والبروتين.

وأعلن أن شرب الزنجبيل باللبن يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك نظرًا لقدرته على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم.

وذكرت أن استشاري التغذية العلاجية أن مشروب الزنجبيل باللبن يمكن الإعتماد عليه للتقليل من أعراض البرد، لأنه يساهم في تقليل الإحتقان وتهدئة السعال.

ومع ذلك أيضاً، أوصت عسكر بعدم إضافة العديد من الزنجبيل إلى الحليب، لأن تناوله بكميات كبيرة له تأثيرات سلبية عديدة على صحة الجسم، حيث يسبب من حرقة المعدة.

مشروب الزنجبيل باللبن المذهل

اقرأ أيضاً:

نصائح منزلية فعّالة.. طرق طبيعية لتخفيف أعراض حساسية الصدر

كيفية مواجهة التهاب الحلق في الشتاء.. أطعمة ومشروبات فعالة