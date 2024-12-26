طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة.. وصفة شهية وسهلة

يعتبر الجلاش باللحمة المفرومة من الأطباق الرئيسية التي تحظى بشعبية كبيرة على مائدة الطعام، ويتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره، تتألف الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل، كما أنها تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، إذا كنتِ تبحثين عن وجبة مميزة لعائلتك، فإن الجلاش باللحمة المفرومة سيكون الخيار المثالي.

المكونات الأساسية لتحضير الجلاش باللحمة المفرومة

لإعداد الجلاش باللحمة المفرومة، تحتاجين إلى المكونات التي يستعرضها الموجز، على النحو التالي..

المكونات الرئيسية:

لفة من الجلاش

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

بصلة متوسطة الحجم

جزرة متوسطة الحجم

فلفل رومي متوسط الحجم

نصف كوب من السمن

2 ملعقة كبيرة من الزيت

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 فص من الثوم

المكونات الخاصة بالتسقية

1 كوب من اللبن

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة من القشطة

قليل من الفلفل الأسود

طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة

إليكِ خطوات تحضير الجلاش باللحمة المفرومة بكل سهولة:

تحضير الحشوة:

قومي بتسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم والثوم إلى الزيت الساخن، وقلبي حتى يذبل البصل ويتغير لونه.

أضيفي اللحمة المفرومة إلى المكونات السابقة وقلبي جيدًا حتى تنضج اللحمة.

بعد أن تنضج اللحمة، أضيفي الفلفل الرومي المفروم والملح والفلفل الأسود، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

في النهاية، أضيفي الجزر المبشور، وواصلي التحريك حتى تندمج جميع المكونات وتصبح الحشوة جاهزة.

تحضير الجلاش:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

افردي ورقة من الجلاش على سطح مستوٍ، ثم ادهنيها بالسمن الذائب.

ضعي جزءًا من الحشوة في طرف الورقة ولفيها مثل طريقة لف المحشي.

بعد لف الجلاش، قومي بثني الأطراف من الجانبين لتثبيتها، ثم استمري في اللف حتى تصبح اللفافة على شكل إصبع أو بالشكل الذي تفضلينه.

الجلاش باللحمة المفرومة

الخبز والتسوية:

رصي لفائف الجلاش باللحمة المفرومة في صينية مدهونة بالسمن.

ادهني الوجه الآخر للغلاف بالسمن، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة حتى يتحمر الجلاش ويكتسب اللون الذهبي.

تحضير التسقية:

في وعاء صغير، امزجي اللبن مع البيضة والقشطة والفلفل الأسود، ثم اسكبي المزيج فوق الجلاش قبل إدخاله الفرن أو في منتصف مدة الخبز للحصول على قوام ناعم وطعم غني.

التقديم:

بعد أن ينضج الجلاش باللحمة المفرومة ويصبح ذهبي اللون، أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً.

قومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

يمكن تقديم الجلاش باللحمة المفرومة مع الطحينة أو المخلل كإضافة جانبية لزيادة الطعم والمذاق.

بهذا الشكل، أصبحت لديكِ وصفة لذيذة وسهلة التحضير لتحضير الجلاش باللحمة المفرومة بشكل احترافي.

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