طريقة عمل كيكة الروانى الهشة.. طعم لذيذ لا يُنسى على سفرتك

تعتبر كيكة الروانى واحدة من الحلويات الشهية التي تتميز بقوامها الرائع وطعمها الفريد، هذه الكيكة التي نعود إليها باستمرار هي من الوصفات القديمة التي توارثناها عن الأجداد.

وتُضاف إلى كيكة الروانى الشربات وجوز الهند ما يضفي عليها نكهة غنية وطرية، مع مكونات أساسية بسيطة مثل اللبن الزبادي.

ننقل إليكم تفاصيل تحضير كيكة الروانى التي تتميز بالطعم المختلف عن بقية أنواع الكيك المعتادة.

كيكة الروانى

المكونات الأساسية لتحضير كيكة الرواني

ويستعرض موقع الموجز، مكونات الكيكة على النحو التالي..

1 كوب دقيق

1 كوب دقيق سميد (سيمولينا)

1 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

نصف كوب جوز هند مفروم

نصف كوب زيت نباتي

3 بيضات

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة (أو 2 ملعقة صغيرة فانيليا بودر)

كيكة الروانى

مكونات الشربات:

3 أكواب ماء

3 أكواب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير كيكة الرواني

كما نستعرض خلال السطور التالية طريقة تحضير كيكة الرواني كما يلي..

1. تحضير الشربات:

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر واتركيهما حتى يغلي المزيج.

خفضي الحرارة واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الليمون وامزجيه جيداً، ثم اتركيه يغلي لمدة دقيقة إضافية.

ارفعي الشربات من على النار واتركيه ليبرد تماماً.

2. تحضير الكيكة

في وعاء الخلاط، ضعي البيض والسكر والفانيليا واخفقي المزيج جيدًا حتى يصبح كريميًا.

أضيفي اللبن الزبادي واخفقي حتى يمتزج جيدًا.

أضيفي الدقيق، السميد، والبيكنج بودر واخفقي حتى يصبح الخليط متجانسًا.

أضيفي جوز الهند واخلطي المزيج مجددًا.

صبي الخليط في صينية فرن مقاس 22×22 مُدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

سخني الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ادخلي الصينية لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة.

بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها لتبرد قليلاً ثم اسقيها بالشربات البارد.

زيني كيكة الرواني بجوز الهند المبشور وقدميها باردة.

نصائح لتحضير كيكة الرواني الهشة

استخدمي دقيق السميد الناعم للحصول على قوام هشا.

لا تفرطي في خفق البيض والسكر لكي لا تصبح الكيكة قاسية.

للحصول على نكهة مميزة، أضيفي جوز الهند المبشور إلى الشربات قبل سكبه على الكيكة.

ملاحظات إضافية

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة غنية بالقرفة.

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة الشوكولاتة الغنية.

بهذه الطريقة البسيطة، ستتمكنين من تحضير كيكة الرواني الشهية التي تجمع بين الحلاوة والنعومة، وتقدمينها مع الشربات وجوز الهند لمذاق غني ومميز.

اقرأ أيضا

طريقة عمل تورتة الكريسماس الشهية.. زي المحلات

طعمها ياخد العقل.. طريقة عمل شوربة اليقطين والجزر اللذيذة