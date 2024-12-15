طريقة عمل كيكة الرواني بأقل التكاليف وأسهل الطرق بالصور

تعتبر كيكة الرواني من الحلويات الشرقية التقليدية التي تتميز بطرق تحضير متنوعة ومكونات بسيطة يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، سواء كانت كلاسيكية أو حديثة، مما يجعلها حلوى مناسبة لكل الأذواق،ويقدم لكِ موقع الموجز الوصفات المبتكرة لكيكة الرواني، والتي ستضيف لمسة جديدة على هذه الحلوى التقليدية.

طريقة عمل كيكة الرواني

مكونات أساسية

الدقيق

البيض والسكر

الزيت أو الزبدة

لبن

البيكنج بودر

الشربات

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

جوز هند للتزيين

مكونات الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل كيكة الرواني

طريقة تحضير كيكة الرواني

في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر والفانيليا جيدًا حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح كريميًا.

أضيفي الزيت والزبادي واخفقي مرة أخرى.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والسميد والبيكنج بودر والملح ثم أضيفيها إلى خليط البيض بالتدريج واخفقي حتى يتجانس الخليط.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وادهني صينية بالزبدة ورشيها بالدقيق.

اسكبي خليط الكيك في الصينية وادخليها الفرن لمدة 35-40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ويتحمر وجهه.

طريقة عمل كيكة الرواني

التشريب

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد قليلاً ثم اسكبي عليه الشربات البارد بالتساوي.

اتركي الكيك يتشرب الشربات تمامًا قبل التقديم.

طريقة عمل كيكة الرواني

طريقة عمل كيكة الرواني لمرضي الحساسية

اذا كنت تعاني من مرض الحساسية، عليك تحضير كيكة الرواني باستخدام السميد والدقيق المصنوع من الحبوب، وعليك تناول الكيكة بهذه الطريقة إذا كنت أيضا تسعي إلي فقدان الوزن فتناول منها القليل لزيادة السعرات الحرارية بها.

كما لا تعد وصفة الرواني وصفة مناسبة لمرضى السكري، لارتفاع محتواها بالكربوهيدرات، ولكن تناول كمية قليلة فقط.

احرص على تجنّب وضع الشربات على الحصة المتناولة، لتجنب ارتفاع معدل السكر فيها، وبالتالي زيادة نسبة خطر ارتفاع السكر في الدم.

اقرأ أيضاً

طريقة عمل الرز المعمر المسكر في المنزل.. بخطوات بسيطة

أبسط وأسهل الطرق.. طريقة عمل سمك المرجان المشوي والمقلي بالمنزل

تعرف على طريقة عمل الشاورما في المنزل.. وصفة شهية وسهلة