طريقة عمل الرز المعمر المسكر في المنزل.. بخطوات بسيطة

الرز المعمر المسكر هو أحد الأطباق المصرية التقليدية التي تتميز بطعمها الحلو واللذيذ، ويُعد من الأطباق التي تقدم في المناسبات الخاصة، خصوصًا في شهر رمضان أو العزومات العائلية، حيث طريقة عمل الرز المعمر المسكر تقوم كل مرآة بكل سهولة ويسر.

و في هذا التقرير، الموجز سوف يعرفنا على طريقة تحضير هذا الطبق المميز خطوة بخطوة، بالإضافة إلى بعض النصائح التي تساعدك في تحضيره بطريقة ناجحة.

مكونات طريقة عمل الرز المعمر المسكر

1 كوب أرز مصري مغسول جيدًا.

2 كوب حليب.

1/2 كوب كريمة لباني.

3 ملعقة كبيرة سكر (يمكن زيادة أو تقليل حسب الرغبة).

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري).

1/2 كوب مكسرات (مثل الفستق أو اللوز) للتزيين (اختياري).

طريقة عمل الرز المعمر المسكر

طريقة عمل الرز المعمر المسكر

تحضير الأرز:

اغسلي الأرز جيدًا بالماء البارد ثم قومي بتصفيته من الماء.

غلي الحليب والكريمة:

في قدر كبير على نار متوسطة، ضعي الحليب والكريمة وقلبيهما حتى يغلي المزيج.

إضافة السكر والفانيليا:

بعد غليان الحليب، أضيفي السكر والفانيليا إلى الخليط وقلبي حتى يذوب السكر تمامًا.

طريقة عمل الرز المعمر المسكر

إضافة الأرز:

أضيفي الأرز المغسول إلى المزيج وقلبي جيدًا حتى يمتزج مع الحليب. اتركيه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

إضافة الزبدة والتقليب:

بعد أن يصبح الأرز طريًا وتتشرب معظم السوائل، أضيفي الزبدة وقلبي حتى تتوزع الزبدة على الأرز بشكل جيد.

التقديم:

ضعي الرز المعمر في طبق تقديم وزينيه بالمكسرات المحمصة أو القرفة حسب الرغبة.

طريقة عمل الرز المعمر المسكر

نصائح لنجاح الرز المعمر المسكر:

تأكدي من غلي الحليب والكريمة جيدًا قبل إضافة الأرز للحصول على طعم غني ودسم.

يمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة، بعض الأشخاص يفضلون أن يكون الطبق أكثر حلاوة.

يمكن إضافة الفواكه المجففة مثل الزبيب أو التمر كإضافات مميزة.

لتزيين الطبق، يمكن استخدام المكسرات المحمصة أو رش القرفة.

طريقة عمل الرز المعمر المسكر

فوائد الرز المعمر المسكر:

يحتوي على البروتين والكالسيوم من الحليب والكريمة.

يعتبر مصدرًا جيدًا للطاقة بفضل الأرز والسكر.

يمكن تناوله كحلوى مغذية وسريعة التحضير في المناسبات.

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