طريقة عمل المبكبكة.. أكلة لذيذة وسهلة لجميع أفراد الأسرة

تُعتبر المكرونة المبكبكة من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار على حد سواء، تمزج وصفة المبكبكة بين المكرونة الطرية والطماطم الحارة، مما يجعلها من الوجبات السريعة والمشبعة في نفس الوقت.

يقدم الموجز طريقة تحضير المبكبكة بطريقة بسيطة ولذيذة.

المكرونة المبكبكة

مكونات طريقة عمل المبكبكة

• 1 كيلو مكرونة

• 1 لتر عصير طماطم

• 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

• بصلة مقطعة مكعبات

• 5 فصوص ثوم مفروم

• 3 قرون فلفل حار

• 2 فلفل حار ملون (أخضر، أصفر، أحمر) مفروم

• زيت نباتي

طريقة عمل المبكبكة

1. تحمير المكونات:

• سخني الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة.

• أضيفي البصل المفروم والثوم والفلفل الملون إلى الزيت، وقلبيهم حتى يذبلوا وينضجوا.

2. إضافة المكرونة:

• ضعي المكرونة في الوعاء مع المكونات الأخرى وقلبيهم جيدًا حتى تحمر قليلاً.

3. تحضير الصلصة:

• أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل الحار السليم واتركي المزيج على نار هادئة حتى تبدأ المكونات في الغليان.

في قدر آخر، سخّن زيت الزيتون على نار متوسطة وأضف البصل المفروم وقلّبه حتى يذبل ويصبح شفافًا.

بعد ذلك، أضف الثوم وقلّب حتى يكتسب اللون الذهبي ويطلق نكهته المميزة.

4. إضافة الماء:

• أضيفي الماء المغلي تدريجيًا حتى يُغطي المكرونة تمامًا، ثم اتركيها على نار هادئة لبضع دقائق حتى تنضج.

5. إضافة الطماطم:

أضف مكعبات الطماطم الطازجة ومعجون الطماطم إلى القدر، واستمر في التقليب لمدة 5 دقائق حتى تذوب الطماطم بالكامل وتصبح الصلصة متجانسة.

المكرونة المبكبكة

طريقة تقديم المبكبكة

قدّم المبكبكة ساخنة في أطباق التقديم، وزيّنها بالبقدونس المفروم لإضافة لمسة جمالية ونكهة منعشة ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية مع السلطات أو إلى جانب أطباق اللحوم أو الدجاج المشوي.

كما يمكن تقديم المبكبكة ساخنة مع السلطة أو الشوربة، واستمتعي بمذاقها الرائع مع أفراد عائلتك.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك إعداد طبق المبكبكة الشهي الذي يرضي أذواق الجميع

ملاحظة:

• يمكن تقديم المبكبكة مع اللحمة أو الدجاج المشوي حسب الرغبة، كما يمكن تزيينها بأوراق البقدونس لإضافة لمسة جمالية.

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