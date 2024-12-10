المكرونة بالبشاميل على أصولها.. كيفية التحضير باللحمة المفرومة

تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الوجبات المفضلة لدى الأسرة العربية والمصرية، وهي مرتبطة بالعزومات والمناسبات المهمة، وعلى الرغم من أنها وجبة شهيرة إلا أن هناك العديد من الفتيات يفشلن فى إعدادها، وتحديداً المتزوجات حديثاً و قليلات الخبرة فى عالم الطهى.

وفي هذا الصدد، يقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة سهلة وسريعة لعمل المكرونة بالبشاميل.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

مقادير الوصفة:

680 غرام مكرونة مجففة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

900 غرام لحم مفروم.

كوب صلصة طماطم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

¼ كوب بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مفروم.

2 كوب حليب.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

½ كوب دقيق.

½ كوب مرق دجاج.

4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.

بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة

-أولا سخّني الفرن إلى درجة حرارة 205 مئوية.

-ثم ادهني صينية عميقة بالقليل من زيت الزيتون.

-وبعدها اغلِ مقدار مناسب من الماء في قدر عميق على النار، وأضف إليها الملح.

-وبعد ذلك أضفي المكرونة، وقلّبيها قليلًا لتنضج.

-وصفّيها من الماء، وقلّبيها بملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-ثم ضعي مقلاة أو قدر كبير على النار بدرجة حرارة متوسطة.

-وبعد ذلك أضفي زيت الزيتون والبصل، وقلبهما لينضج البصل.

-والآن أضفي الثوم، وقلبيه دقيقة، ثم أضفي اللحم المفروم.

-واستمري في التقليب ليتفتت اللحم ويصبح بني اللون.

-وفي هذه الخطوة أضفي الملح وصلصة الطماطم، وقلبيهم فليلًا ليتبخر السائل تمامًا.

-وارفعي اللحم عن النار، ثم أضفي البقدونس، وقلبيه جيدًا.

-وأحضري قدر كبير، وأذيبي الزبدة على النار بدرجة حرارة متوسطة.

-وبعدها أضفي الدقيق، وقلّبيه ليصبح ذهبي اللون.

-وأضفي الملح وجوزة الطيب، ثم اسكبي الحليب ببطء مع الخفق المستمر.

-وأضف مرق الدجاج تدريجيًّا، واستمري في الخفق حتى يتكاثف المزيج.

-وارفعي درجة الحرارة، ثم أضفي الموزاريلا، وقلبيها جيدًا.

-ثم أحضري وعاء صغير الحجم.

-واخفقي البيضة جيدًا، واسكبيها على الصلصة.

-وعقب ذلك اخفقي المكونات جيدًا ليصبح البشاميل متجانسًا وناعمًا.

-ورتّبي نصف مقدار المكرونة في الصينية، وافرديها.

-وقومي بتوزيع خليط اللحم فوقها بالتساوي.

ثم قومي بإضافة المقدار المتبقي من المكرونة فوق اللحم.

-وبعد ذلك أضفي صلصة البشاميل كاملة فوق المكرونة، ووزعيها جيدًا.

-وبعدها اخبزيها في الفرن لتصبح ذهبية اللون مدّة 30 - 40 دقيقة.

وقومي الآن بإخرجها، واتركيها تبرد مدّة 15 دقيقة.

-وأخيراً قطّعيها، وقدّمي مكرونة بالبشاميل دافئة وبالهناء والشفاء.

المكرونة بالبشاميل

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