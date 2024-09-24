طريقة عمل المكرونة البشاميل.. خطوات سهلة في التحضير

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل المكرونة البشاميل ، حيث تعد المكرونة البشاميل إحدى الوجبات المفضلة لدى العديد من الأشخاض.

والبشاميل هو المكون الأساسي في صينية المكرونة البشاميل والتي يفضلها الكثيرون حيث تعد الوجبة المفضلة عند كثير من الأشخاص والتي يتناولوها بشكل مستمر.

خطوات عمل المكرونة البشاميل

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل المكرونة البشاميل:

-قومى بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة جداً، ثم ضعيه فى المقلاة بعد وضع ملعقة كبيرة من السمن، ثم ضعى اللحم المفروم إلى المقلاة بعد تحول لون البصل إلى الأصفر، ومن الممكن أن تضيفى هنا قليل من الملح حسب الحاجة، واتركى الخليط حتى ينضج.

-قومى بوضع كمية من الماء فى وعاء واتركيه حتى يصل إلى الغليان، قومى بوضع المكرونة، ويفضل تقليبها من فترة لأخرى حتى تنضج بعد ذلك قومي بتصفيتها وغسلها بالماء البارد.

-احضرى "صينية" وضعى بها ملعقة السمن فيها إلى أن يذوب تماماً، وبعد ذلك ضيفى الدقيق وابدأى فى التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها بشكل جيد

-ضيفي اللبن بشكل تدريجي

-تخلط المكرونة البشاميل بعد ذلك مع نصف كمية البشاميل فى إناء واسع، وهنا تقسم المكرونة إلى قسمين، يوضع الجزء الأول فى الصينية المخصصة للتسوية، ثم وضع اللحم المفروم وفرده على المكرونة بطريقة متساوية، ومن بعده كمية المكرونة المتبقية.

توضع الكمية المتبقية من البشاميل وتترك فى فرن درجة حرارته متوسطة لمدة ساعة إلا ربع تقريب.

طريقة عمل المكرونه بالبشاميل

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالفراخ

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الأقلام

نصف كيلو من صدور البانية المقطع شرائح أو الشاورما

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الكاري

ربع كوب من الجبن الشيدر

كيلو من اللبن الطبيعي

3 معالق من الدقيق

3 معالق من السمن أو الزيت النباتي

ثمرة بصل مقطعة مكعبات صغيرة

رأس ثوم مقطع صغير

2 ثمرة من المشروم

طريقة طهي المكرونة بالبشاميل بالفراخ

غلي الماء بالزيت والملح ثم يوضع فيها المكرونة الأقلام.

بعدما تنضج المكرونة يتم رفعها من الماء وتصفيتها جيدا بدون غسلها نهائي.

وضع القليل من الزيت في المقلاة ويضاف إليها البصل مع المشروم والقليل من الفلفل الأسود والملح، ثم يضاف قطع الدجاج مع تشويحها جيدا إلى أن يتغير لونها.

تحضير البشاميل من خلال وضع القليل من الزيت مع الدقيق وتحميرها إلى أن يصبح اللون ذهبي فاتح، ترفع من على النار ويضاف اللبن الدافئ مع الحرص على التقليب جيدا، ثم تعود مرة أخرى إلى النار ويضاف إليها الملح والفلفل الأسود مع التقليب المستمر.

تقليب ربع كمية البشاميل مع المكرونة ويوضع في الصينية ويضاف في المنتصف خليط من الدجاج، ثم يضاف باقي كمية المكرونة وعلى الوجه يوضع البشاميل

يدخل صينية البشاميل في الفرن في الرف الأسفل وتترك إلى أن تنضج لمدة 15 دقيقة ثم تخرج ويوضع عليها الجبن الموزاريلا أو الشيدر وتدخل الشواية لمدة 2 دقيقة.

أكلات زمان.. طريقة عمل الفاصوليا البيضاء في البيت

طريقة عمل حواوشي اللحمة بالعيش البلدي.. سهل ولذيذ