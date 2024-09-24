«مشروب منعش في الصيف».. إليك طريقة عمل مشروب العناب الساقع بالخطوات

مع ارتفاع درجات حرارة الجو، يبحث الكثيرون عن طرق تحضير مشروب العناب الساقع، الذي يُعتبر من العصائر المنعشة في فصل الصيف، ويساعد في تخفيف الشعور بالحرارة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تحضير مشروب العناب الساقع

لتحضير العناب الساقع، تحتاج إلى المكونات التالية:

4 ملاعق من الكركديه

4 أكواب من الماء

كوب من السكر

نصف قطعة بنجر



خطوات تحضير مشروب العناب الساقع



ضع الكركديه في الماء على نار متوسطة (كل ملعقة كبيرة من الكركديه تعادل كوب ماء).

أضف السكر مع التحريك حتى يذوب تمامًا.

ضع نصف البنجر مع نصف كوب من الماء في الخلاط وامزج جيدًا.

أضف خليط البنجر إلى الكركديه واتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

ارفع الخليط عن النار واتركه ليبرد، ثم صفّه وضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات. يمكن تقديمه مع مكعبات الثلج.

طريقة عمل العناب البودر

العناب البودر هو مشروب سريع التحضير مثالي للضيوف. إليك كيفية تحضيره:

مشروب العناب الساقع

مكونات عمل مشروب العناب الساقع

كوب ونصف من الكركديه المجفف

3 أكواب من السكر الخشن

ربع ملعقة من ملح الليمون

بخاخ ماء

خطوات التحضير

اغسل الكركديه جيدًا ثم جففه.

انخله للحصول على مسحوق ناعم.

في وعاء عميق، امزج الكركديه البودرة مع السكر وملح الليمون.

رش القليل من الماء باستخدام رشاش حتى يصبح الخليط مثل رمال البحر.

طريقة عمل العناب للشيف حسن

في إحدى حلقاته، قدم الشيف حسن وصفة سريعة لعصير العناب:

المكونات

4 أكواب من الكركديه المغلي

2 كوب من التمر هندي الطبيعي

كوب من السكر

كوب من مكعبات الثلج

خطوات التحضير

اغلي الكركديه في الماء.

أضف السكر وحرك حتى يذوب.

اترك الخليط ليبرد، ثم صفّه واحفظه في الثلاجة.

طريقة عمل العناب المركز

لتحضير العناب المركز، تحتاج إلى:

المكونات

ربع لفة من التمر الهندي

كوب من الكركديه

كوب من السكر

2 لتر من الماء

خطوات التحضير

اغلي التمر مع الكركديه والماء جيدًا.

اترك الخليط ليبرد ثم صفّه.

أضف لتر من الماء والسكر، ثم امزج في الخلاط وضعه في الثلاجة.

طريقة عمل مشروب العناب الساقع

وفيما يخص طريقة عمل الكركدية الساقع، فإنه يختلف عن العناب فهو لا يضاف إليه التمر الهندي أو البنجر، ويكون مشروب كركديه طبيعي بدون أي إضافات أخرى.

مقادير عمل الكركدية الساقع

وإليكم مقادير عمل الكركدية الساقع، فهي لا تستغرق سوى 10 دقائق، بينما يفضل وضعه في الثلاجة لأطول فترة بحيث يكون ساقع وبارد يقدم لأفراد الأسرة.

كوب من الكركديه

6 أكواب من الماء

كوب سكر

ملعقة ماء ورد

خطوات عمل الكركدية الساقع

وفيما يخص خطوات عمل الكركدية الساقع، سوف نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل:

يغسل الكركديه بشكل جيد ثم يصفى في مصفاة

يضاف الماء الساخن والسكر مع تركه يغلي لمدة 5 دقائق

يرفع من على النار ويترك إلى أن يبرد ثم يوضع في الثلاجة

يفضل ضربه في الخلاط مع ماء الورد ثم يقدم مع مكعبات الثلج

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