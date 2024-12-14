طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة بالمنزل وأفضل من المجمدة

البسلة بالجزر واللحمة..طريقة عمل البسلة، يمكن أن تجدها بعض سيدات البيوت، صعبة، أو غير معتادة، وذلك في حين أن طريقة عمل البسلة، من أسرع وأسهل طرق الأكلات التي بإمكانك تحضيرها لأسرتك في وجبة الغداء.

البسلة بالجزر الطازجة

وفي هذا التقرير من الموجز، سوف نستعرض لكم طريقة عمل البسلة، بخطوات بسيطة وسريعة، ونتيجة مبهرة، ولن يكون هناك أي فرق بينها وبين البسلة المجمدة.

حيث يمكن استخدام البسلة في الكثير من الوصفات، سواء كانت طازجة أو مجمدة، مثل البسلة المطهية، والبسلة المقلية، والبسلة في السلطات أيضاً، وغيرها العديد من الطرق، وإليكِ طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة، على خطى الشيف هالة فهمي.

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة

مقادير الوصفة:

نصف كيلو من اللحم مقطعة إلى مكعبات.

نصف كيلو من البسلة الطازجة.

بصلة صغيرة مقطعة.

ملعقة من السمن.

ربع كيلو من الجزر المكعبات الصغيرة.

عصير طماطم مصفاه.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

2-3 فصوص ثوم (مفرومة).

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (اختياري).

شوربة اللحم لإضافة النكهة والمذاق.

خطوات تحضير البسلة بالجزر واللحمة بالتفصيل:

أولا اسلقي اللحم بالطريقة التقليدية، وصفيها جانبًا.

ثم في طاسة على النار، أضيفي الزبدة أو السمن على نار متوسطة.

وبعدها أضيفي الثوم المفروم والبصل، وقلبيهما حتى يصبحان ذهبي اللون.

وبعد ذلك أضيفي عصير الطماطم والبهارات، وشوربة اللحم، وامزجيها مع الثوم والبصل.

والآن ضعي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة حسب الرغبة.

وفي هذه الخطوة ضيفي البسلة والجزر، وامزجيهما، ثم غطيها واتركيها على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج وينضج الجزر وتصبح طرية.

بمجرد أن تنضج ضيفي اللحم المسلوق، واتركيهما غلوة واحدة.

وأخيراً تقدم كجانب للوجبة الرئيسية.

فوائد تناول البسلة مع الجزر

أولا تقوم بتقوية المناعة.

ويعمل على بالوقاية من أمراض القلب.

وأيضاً تحسين صحة الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلي دعم صحة العين.

وفقدان الوزن.

وتعزيز صحة العظام والأسنان.

ويساهم في الحفاظ على صحة الجسم والشعر.

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحمة

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