طريقة اعداد طبق البسلة بطرق متنوعة.. اعرف التفاصيل

الكثير من العائلات تأمل ان تتناول وجبات صحية مليئة بالخضروات وتكون لذيذة وتمدهم بالدفئ خلال فصل الشتاء ويحرص موقع الموجز علي تقديم الوصفة الأمثل لهذه الأكلات ومنها طبق البسلة الشهي لوجبة نباتية مثالية

اولا مقادير البسلة

مقادير البسلة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 450 جرام من البازلاء الخضراء ملعقة كبيرة مرقة دجاج. 2 فص من الثوم المفروم حبة من البصل المفروم رشة من الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كيفية اعداد وصفة البسلة

قوموا بتسخين زيت الزيتون في مقلاة متوسطة الحجم في درجة حرارة متوسطة قوموا بقلي البصل لمدة 5 دقائق ثم اضيفوا الثوم وقوموا بقليه لمدة دقيقة واحدة اضف البازلاء الى المقلاة واتبعها برشة الفلفل الاسود ونصف الملعقة الصغيرة من الملح وملعقة المرق الكبيرة ثم قم بطهيهم سويا لخمس دقائق اخرى ضع البسلة في طبق التقديم وقم بتقديمها

طرق عديدة لاعداد البسلة

وسنذكر منها ايضا طريقة اعدادها بالجزر والبطاطس

ومقاديرها كالاتي

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 450 جرام من البازلاء الخضراء ملعقة كبيرة مرقة دجاج. 2 فص من الثوم المفروم حبة من البصل المفروم رشة من الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة من الملح بضع حبات من البطاطس كمية من الجزر

طريقة الاعداد

قوموا بتسخين الزيت وبعدها بقلي البطاطس الى ان يتغير لونها ثم اتركها جانبا

قم بقلي البصل مع الجزر لمدة 12 دقيقة ثم اتبعهم بالثوم مع الطماطم والماء قم بطهي المقادير معا مع رشها بالملح والفلفل واتبعها باضافة البطاطس مع البسلة ثم اتركها تتطهى الى ان تصل مرحلة الغليان لمدة ساعة الا ثلث ثم احضرها للتقديم

طريقة اعداد بسلة بالدجاج

بنفس المقادير السايق ذكرها بالطبع مع اضافة الدجاج

قم بتقطيع الدجاج وتبلها بمزيج من عصير الليمون والتوابل والزيت مع الثوم

قم بقلي الفراخ في حلة متوسطة الحجم مع كمية بسيطة من الزيت لمدة 10 دقائق ثم تقوم باضافة البسلة واكمل عملية الطهي لمدة ثلاث دقائق حتى تذوب تماما وتكتمل عملية النضج ثم قم بالتقديم

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