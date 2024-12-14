طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات.. نكهة فريدة بخطوات بسيطة

الأرز البسمتي هو أحد أنواع الأرز المميزة التي أصبحت مفضلة لدى الكثيرين في الوطن العربي، لما يتمتع به من قوام خفيف ونكهة لذيذة تضفي لمسة فريدة على الأطباق الرئيسية، يتم تقديم الأرز البسمتي عادةً مع اللحوم الحمراء، الدجاج المشوي، والأسماك، وهو عنصر أساسي في العديد من المطابخ العالمية، خاصة الخليجي والشامي.

تحضير الأرز البسمتي لا يتطلب مجهوداً كبيراً، ويمكن إضافة مكونات مختلفة مثل الخضروات أو المكسرات أو حتى الدجاج المتبل، للحصول على أطباق متنوعة تناسب جميع الأذواق.

في هذا التقرير، يقدم الموجز لكم وصفات متعددة لتحضير الأرز البسمتي، تشمل الأرز بالخضروات، بالمكسرات، ومع الدجاج، مع تفاصيل دقيقة لضمان نجاح الوصفة.

طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات

المكونات

• 2 كوب أرز بسمتي

• 4 أكواب شوربة دجاج أو لحم

• ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

• بهارات متنوعة: كركم، بابريكا، كاري، حبهان مطحون، كبيبة صيني مفرومة

• كوب بسلة، كوب جزر مقطع مكعبات

• بصلة كبيرة مقطعة شرائح، وفص ثوم مفروم

• زبد وزيت للطهي

الأرز البسمتي

خطوات طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات

• تنظيف الأرز: اغسلي الأرز جيداً تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً، ثم اتركيه ليجف تماماً.

• إعداد التوابل: في قدر على النار، قومي بإذابة الزبد مع قليل من الزيت، ثم أضيفي البصل والثوم وشوحيهما جيداً حتى يصبح لونهما ذهبياً.

• إضافة الخضروات: أضيفي البسلة والجزر، مع جميع التوابل المذكورة. قلبي الخليط جيداً حتى تتجانس النكهات ويبدأ المزيج في إخراج رائحة عطرية.

• إضافة الشوربة: صبي الشوربة على الخليط واتركيه حتى يغلي.

• طهي الأرز: أضيفي الأرز البسمتي وقلبي قليلاً حتى يختلط بالخضروات والتوابل. اتركيه على نار متوسطة حتى يتشرب السائل بالكامل.

• الخطوة الأخيرة: اخفضي الحرارة إلى أقل درجة، غطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز تماماً.

• التقديم: يُقدم ساخناً كطبق جانبي مع اللحوم المشوية أو كوجبة خفيفة قائمة بذاتها.

الأرز البسمتي بالمكسرات: لمسة فاخرة للمائدة

المكونات

• نفس المكونات السابقة، مع استبدال الخضروات بجزر مبشور.

• زبيب، لوز وكاجو محمص

• 2 حبة لومي (ليمون مجفف)

الأرز البسمتي

خطوات طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات

• تحضير القاعدة: اتبعي نفس الخطوات السابقة حتى مرحلة إضافة التوابل.

• إضافة المكسرات: أضيفي اللوز والكاجو المحمصين مع الزبيب واللومي، وقلبي جيداً.

• إضافة الشوربة والأرز: صبي الشوربة وأضيفي الأرز، واتركيه حتى ينضج كما هو موضح في الخطوات السابقة.

• التقديم: قدمي الأرز مع اللحم المسلوق أو المشوي، وزينيه بالمزيد من المكسرات المحمصة.

الأرز البسمتي بالدجاج بتتبيلة مميزة

المكونات

• 600 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات

• كوبين أرز بسمتي

• 4 أكواب مرق دجاج

• ملعقة كبيرة كركم، مغلف خلطة شيش طاووق

• ملعقتان كبيرتان زيت زيتون، وملعقتان من الزبادي

• ملعقة كبيرة كريمة طبخ، وعصير ليمونة

• بصلة مفرومة، فصان ثوم مهروسان، فلفل أخضر مفروم (اختياري)

• قطعة فحم صغيرة

خطوات طريقة عمل الأرز البسمتي للمشويات

• تتبيل الدجاج: في وعاء، اخلطي الزبادي مع الكريمة وخلطة شيش طاووق وعصير الليمون. أضيفي قطع الدجاج وقلبيها جيداً، ثم اتركيها في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.

• تحضير القاعدة: في قدر على النار، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يكتسبا لوناً ذهبياً.

• طهي الدجاج: أضيفي قطع الدجاج المتبلة تدريجياً، وقلبيها حتى تتحمر، أضيفي الفلفل الأخضر إن كنت تفضلين طعمه.

• تحضير الأرز: اغسلي الأرز واسلقيه مع الكركم في ماء مغلي لمدة 7 دقائق (نصف سلقة)، ثم صفيه جيداً.

• الدمج: أضيفي نصف كوب من الماء إلى الدجاج، ثم وزعي الأرز المسلوق فوقه.

• إضافة الفحم: سخني قطعة الفحم حتى تتوهج، وضعيها في قطعة فويل صغيرة، ثم اغرزيها في وسط الأرز. رشي قليلاً من السمن، واغلقي القدر بإحكام.

• التسوية النهائية: اتركي الأرز على نار هادئة لمدة 25 دقيقة، حتى ينضج تماماً ويتشرب نكهة الفحم.

• التقديم: أزيلي قطعة الفحم، وقلبي الأرز برفق مع الدجاج، ثم قدميه ساخناً.

نصائح لتحضير الأرز البسمتي المثالي

• للحصول على أرز مفلفل وغير معجن، اغسليه جيداً وابتعدي عن زيادة كمية الماء.

• أضيفي القليل من الزعفران المنقوع في ماء دافئ للحصول على لون جذاب ونكهة مميزة.

• عند استخدام الفحم لإضفاء النكهة المدخنة، تأكدي من إغلاق القدر بإحكام للحصول على أفضل النتائج.

الأرز البسمتي، بتنوع طرق تحضيره، سيبقى دائماً خياراً مميزاً لكل محبي المأكولات الشرقية والغربية.

جربي هذه الوصفات وابهري ضيوفك بأطباق شهية ولا تُنسى.

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