محافظ بنى سويف يلتقى رؤساء المناطق لمتابعة منظومة النظافة والتجميل لرفع الكفاءة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، لقاءً موسعًا مع رؤساء المناطق بمدينة بني سويف، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتحسين مستوى النظافة والتجميل بمختلف مناطق المدينة، والوقوف على احتياجات كل منطقة وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، السيد كامل علي غطاس السكرتير العام، أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، ومسؤولي المكتب الفني بالمحافظة ومشروع النظافة والبيئة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى رؤساء المناطق، حيث استعرضوا طبيعة العمل داخل كل منطقة، وأبرز الاحتياجات والملاحظات التي تواجه فرق العمل، إلى جانب الموقف التنفيذي لأعمال النظافة ورفع المخلفات، ومتطلبات تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بإعادة توزيع فرق العمل والمعدات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أهمية أن تكون عملية توزيع العمالة والمعدات مرنة وقابلة للتعديل وفقًا لطبيعة العمل وحجم الاحتياجات بكل منطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام برفع كافة المخلفات من الشوارع والمناطق العمرانية، وعدم ترك أي تجمعات للقمامة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات تظهر في الشوارع، مؤكدًا أن مستوى النظافة يجب أن يكون محل متابعة يومية وليس مرتبطًا فقط بالحملات الموسمية.

كما وجّه المحافظ بالبدء في تنفيذ حملات للتشجير والتجميل بمختلف مناطق المدينة، والعمل على تحسين المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية، مع الإعداد لتنفيذ مسابقة (أفضل حي وأفضل شارع)، بما يشجع فرق العمل والمواطنين على الحفاظ على ما يتم إنجازه، وخلق حالة من التنافس الإيجابي بين المناطق.

وفيما يتعلق بدور أصحاب المحال والمنشآت، وجّه المحافظ بضرورة توجيه وحث أصحاب المحال والمنشآت على توفير صندوق قمامة خاص بكل منشأة، والتزام كل منشأة بالحفاظ على نظافة محيطها، بما يسهم في الحد من إلقاء المخلفات بالشوارع وتحسين مستوى النظافة بالمناطق المختلفة.

كما كلّف المحافظ بتشكيل فريق عمل للفترة المسائية، تكون مهمته التعامل مع ظاهرة النباشين، ورصد أي ممارسات تؤثر على منظومة النظافة، والتعامل معها بصورة مستمرة، مع إحكام المتابعة خلال الفترات التي تزداد فيها تلك الظاهرة.

وأكد المحافظ أن شكاوى المواطنين وملاحظاتهم يجب أن تحظى بالاهتمام وسرعة التعامل، موجهًا رؤساء المناطق بضرورة متابعة الشكاوى ميدانيًا وعدم الاكتفاء بتلقيها أو إحالتها، مع التأكد من إزالة أسباب الشكوى وإبلاغ المواطن بما تم بشأنها.

وشدد المحافظ كذلك على أهمية الاستماع الجيد للمواطنين وفرق العمل، قائلًا: (المواطن لما بيتكلم عن مشكلة في الشارع، لازم نسمعه كويس، وفرق العمل كمان عندها ملاحظات مهمة بحكم وجودها في الشارع)، مؤكدًا أن التواصل المباشر والاستماع للملاحظات يمثلان أحد أهم عناصر تحسين الأداء.

ووجّه المحافظ بالعمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر بين رؤساء المناطق ورئاسة المدينة ومسؤولي النظافة والبيئة والمكتب الفني، بحيث تكون جميع فرق العمل على قدر واحد من المسؤولية، وتتكامل جهودها في التعامل مع احتياجات كل منطقة.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ أهمية تحفيز العناصر المتميزة من فرق العمل، وإبراز النماذج الجادة والمتميزة، بما يشجع على بذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى النظافة والتجميل مسؤولية مشتركة تحتاج إلى متابعة مستمرة، واستجابة سريعة، وروح فريق واحدة.