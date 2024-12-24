طريقة عمل تورتة الكريسماس الشهية.. زي المحلات

تورتة الكريسماس الفريدة.. تُعد ليلة رأس السنة من الليالي الخاصة التي تجمع بين الفرح والتفاؤل ببداية عام جديد وسعيد، ولكن يفضل البعض قضاء هذه الليلة في الخروج إلى الحدائق والمولات أو التنزه، حيث يختار آخرون الإحتفال بالمنزل مع تجهيزات فريدة تضفي جوًا من البهجة والدفء.

وتتميز ليلة رأس السنة بالحلوى اللذيذة وأهمهم تورتة الكريسماس الشهية، ولأن الكثير من السيدات وربات البيوت يفضلون إعدادها في المنزل.

وسنعرض لكم فيما يلي من الموجز طريقة عمل تورتة الكريسماس المميزة بطريقة مميزة مثل متاجر الحلوى.

عمل تورتة الكريسماس

طريقة عمل تورتة الكريسماس

طريقة عملة تورتة الكريسماس بسهولة وسرعة

وتتلخص طريقة عملة تورتة الكريسماس بسهولة وسرعة في الآتي:

مقادير الوصفة:

-كيكة إسفنجية جاهزة

-كيلو من الفراولة الطازجة

-كريم شانتيه (كريمة خفق)

-صوص الشوكولاتة

-حلوى صغيرة للتزيين حسب الرغبة

خطوات تحضير تورتة الكريسماس بالتفصيل من الألف للياء

-أولا قومي بتحضير الفراولة، حيث اغسلي الفراولة جيدًا تحت الماء البارد واتركيها لتجف وعقب ذلك، قومي بتقطيعها إلى نصفين بشكل عرضي.

-ثم قسمي الكيكة الإسفنجية من المنتصف للحصول على طبقتين متساويتين.

-وبعدها افردي كمية مناسبة من الكريم شانتيه على الطبقة الأولى من الكيكة وذلك باستخدام ملعقة أو سكين مسطح.

-وبعد ذلك وزعي شرائح الفراولة بالتساوي فوق الكريمة.

-والآن ضعي الطبقة الثانية من الكيكة فوق الطبقة الأولى، واضغطي بلطف لتثبيتها جيداً.

-وفي هذه الخطوة غطّي الكيكة بالكامل بكريم الشانتيه، مع الحرص على توزيع الكريمة بشكل متساوٍ على السطح والجوانب أيضاً.

-وقومي بوضع باقي كريم الشانتيه في كيس حلواني مزود بفوهة زخرفية.

-وزيّني سطح الكيكة بالفراولة المقطعة، بوضعها بشكل منتظم على الحواف والمنتصف.

-وأخيراً استخدمي صوص الشوكولاتة لرسم ملامح بابا نويل على وجه الكيكة، مثل العيون والأنف، أو أي أشكال أخرى تناسب أجواء الكريسماس وحسب الرغبة.

أهم أكلات الكريسماس

يعد الديك الرومي من أشهى وأهم أكلات الكريسماس ورأس السنة ومن الحلوى المميزة الخاصة بهذه الليلة هم الكوكيز والكيك.

طريقة عمل تورتة الكريسماس الفريدة الشكل

اقرأ أيضاً:

طريقة عمل البقلاوة التركي فى المنزل .. وصفة لذيذة بتكلفة معقولة

كيك الليالي.. طريقة عمل ليالي الشام الكيكة السورية الأشهر بالمنزل