أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-12-2024 في مصر
أسعار العملات اليوم.. كشفت البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن أسعار العملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.
أسعار العملات اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” أسعار العملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
50.81 جنيه للشراء.
50.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
52.85 جنيه للشراء.
53.00 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
63.66 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني اليوم
6.96 جنيه للشراء.
6.98 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري اليوم
56.44 جنيه للشراء.
56.63 جنيه للبيع.
سعر الدنمارك كرونة اليوم
7.08 جنيه للشراء.
7.10 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
164.71 جنيه للشراء.
165.48 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
13.53 جنيه للشراء.
13.57 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني اليوم
71.57 جنيه للشراء.
71.97 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني اليوم
134.59 جنيه للشراء.
135.10 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
13.92 جنيه للشراء.
14.00 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني اليوم
131.94 جنيه للشراء.
132.38 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.83 جنيه للشراء.
13.87 جنيه للبيع.
سعر الكرونة السويدية اليوم
4.60 جنيه للشراء.
4.61 جنيه للبيع.
سعر النرويج كرونة اليوم
4.46 جنيه للشراء.
4.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي اليوم
35.32 جنيه للشراء.
35.43 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
31.67 جنيه للشراء.
31.77 جنيه للبيع.
سعر الين الياباني اليوم
0.32 جنيه للشراء.
0.32 جنيه للبيع.
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