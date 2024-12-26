آخر تحديث لـ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-12-2024 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

يشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تقلبات يومية، حيث يتأثر بأسواق المال والبنوك المحلية، ويواصل العديد من الأفراد متابعة حركة بورصة الدينار الكويتي في مختلف البنوك المصرية، لما له من تأثير على الاقتصاد الشخصي والتجاري، لاسيما للذين يتعاملون بالعملات الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 165.12جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 165.52 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.30 جنيهاً للشراء، 165.43 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 164.66 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 165.37 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.40 جنيهاً للشراء، 165.34 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 161.4 جنيهاً للشراء، 165.4 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 160.21جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 165.47جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 162.68 جنيهاً للشراء، أما البيع 165.35 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 158.17 جنيهاً للشراء، والبيع 165.45 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.05 جنيهاً للشراء، والبيع 166.15 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 157.66 جنيهاً للشراء، والبيع 165.54 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 154.15

جنيهاً للشراء، والبيع 165.40جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 155.94 جنيهاً للشراء، والبيع 165.96 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.94 جنيهاً، والبيع 165.27 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.91 جنيهاً، بيع 165.24 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 158.59جنيهاً، والبيع 168.83 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 160.98

جنيهاً، والبيع 165.23 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.20 جنيهاً، والبيع 165.27 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 148.53 جنيهاً، بيع 154.94 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.53 جنيهاً والبيع 168.78 جنيهاً.

1 دينار كويتي 166 جنيهاً

5 دينار كويتي 828 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,655 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,138 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,277 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,553 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,765 جنيهاً

1000 دينار كويتي 165,530 جنيهاً

5000 دينار كويتي 827,650 جنيهاً

10000 دينار كويتي 1,655,300 جنيهاً.

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