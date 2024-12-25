أعلي عائد لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري.. تصل إلى 30%

أعلي عائد لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري.. زادت مؤشرات البحث عن أعلي عائد لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري, إذ طرح البنك مجموعة من شهادات الادخار ذات العوائد السنوية والشهرية الجذابة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات.

أعلي عائد لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

قدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات الادخارية التي تتنوع بين العوائد الثابتة والمتدرجة، لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة, والتي منها عوائد شهرية أو سنوية، وتتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.

تستعرض جريدة “الموجز” تفاصيل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري ذات العائد السنوي والشهري.

الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري

طرح البنك الأهلي الشهادات البلاتينية بعوائد سنوية تصل إلى 23.5% مع إمكانية صرف العائد شهريًا, والتي تتيح للمستثمرين مرونة في استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب، مع الالتزام بالشروط المقررة.

أعلي عائد لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

شهادات العائد الشهري المتدرج

وفرت شهادات العائد الشهري المتدرج ميزة تناقص العائد التدريجي، إذ يبدأ بنسبة 26% في السنة الأولى، لينخفض إلى 22% في السنة الثانية، ثم إلى 18% في السنة الثالثة, ويمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الشهادات والحصول على بطاقات ائتمان بضمانها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت

تعد الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت بنسبة 14.25% خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار طويل الأجل, وتبدأ من 1000 جنيه، وتتيح فرصة استثمار بشكل آمن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

الشهادة الثلاثية بعائد ثابت

أتاح البنك شهادة ادخار ثلاثية تتمتع بعائد ثابت يتناقص على مدار الثلاث سنوات، إذ تبدأ العوائد بنسبة 30% في السنة الأولى، ثم تنخفض إلى 25% في السنة الثانية، وتصل إلى 20% في السنة الثالثة.

شهادة أمان المصريين

تظل شهادة "أمان المصريين" خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يبحثون عن استثمار منخفض المخاطر مع عوائد ثابتة, إذ تمنح عائدًا سنويًا قدره 13% لمدة 3 سنوات، وتتيح الاكتتاب فيها بمبلغ يبدأ من 500 جنيه.

تميزت شهادات البنك الأهلي لعام 2024 بكونها اسمية وغير قابلة للتداول أو الرهن, ويتم تجديدها تلقائيًا عند انتهاء مدتها وفقًا للأسعار السائدة.

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