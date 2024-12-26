أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من التراجع الطفيف في أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.8519 جنيه للشراء، و50.9806 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي إلى 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الدولار في بنك SAIB إلى 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.87 جنيه للشراء، و50.9162 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدولار في بنك CIB 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 52.9368 جنيه للشراء، 53.0962 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.8039 جنيه للشراء، 63.9959 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9671 جنيه للشراء، 6.9851 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.5333 جنيه للشراء، 56.6774 جنيه للبيع.

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.0889 جنيه للشراء، 7.1078 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 165.07 جنيه للشراء، 165.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5499 جنيه للشراء، 13.5761 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.6224 جنيه للشراء، 72.0064 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.7071 جنيه للشراء، 135.1158 جنيه للبيع.

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