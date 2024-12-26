العملات العربية الآن.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من التراجع الطفيف في مختلف البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الألكترونية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.5388 جنيه للشراء، و13.5803 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 13.5073 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.5072 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.5072 جنيه للشراء، و13.5695 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.5203 جنيه للشراء، و13.5707 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.51 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 13.4934 جنيه للشراء، و13.5833 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.4728 جنيه للشراء، و13.5691 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK إلى 13.4599 جنيه للشراء، و13.5974 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي في بنك SAIB 13.33 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى 13.5366 جنيه للشراء، و13.5654 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5499 جنيه للشراء، و13.5761 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 13.5442 جنيه للشراء، و13.5906 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 13.4612 جنيه للشراء، و13.6305 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي إلى 13.2052 جنيه للشراء، و13.5713 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.1067 جنيه للشراء، و13.5813 جنيه للبيع.

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