سعر الدولار اليوم الأحد 29-12-2024 مقابل الجنيه المصري

تزايد محركات البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الأحد 29-12-2024، وخاصة مع تذبذب سعر الدولار ما بين الصعود والهبوط على مدار اليوم، لذلك أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تحديث جديد حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي قيمة 50.81 جنيهًا للشراء، 50.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

يستعرض الموجز، أسعار الدولار بداية التعاملات الصباحية اليوم 29-12-2024 في البنوك على النحو التالي:

‎سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 50.82 جنيه للشراء ، مقابل 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.82 جنيه للشراء ، مقابل 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.82 جنيه للبيع مقابل50.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 50.82 جنيه للبيع و50.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي لـ 50.86 جنيه للبيع و50.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.88 جنيه للبيع و50.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للبيع و50.95 جنيه للشراء.

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.80 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

الريال السعودي

13.53 جنيه للشراء

13.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار

‎سعر الدينار الكويتي

164.75 جنيه للشراء

165.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.83 جنيه للشراء

13.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

63.60 جنيه للشراء

63.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يُباع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، مقابل 51 جنيهًا

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