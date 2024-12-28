ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 28 ديسمبر 2024
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 50.97 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، دون تغيير عن سعر الأمس، ويعتبر هذا السعر من بين الأسعار الثابتة في البنوك خلال الأيام الأخيرة، في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده أسعار العملات في السوق المحلية.
ويظل البنك الأهلي الكويتي هو الأنسب للشراء، حيث سجل 50.88 جنيه، بينما يقدم بنك التنمية الصناعية أفضل سعر للبيع بـ50.88 جنيه.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
الموجز يستعرض آخر تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة، حيث واصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراره عند 50.815 جنيه للشراء و50.9526 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.88 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.
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