سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل سعر الشراء 50.97 جنيه مصري وسعر البيع 50.88 جنيه مصري. ولم يحدث أي تغيير عن سعر الأمس الذي كان 50.97 جنيه، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

فيما يتعلق بأسعار الدولار في البنوك الأخرى، فإن البنك الأهلي الكويتي يقدم أفضل سعر للشراء عند 50.88 جنيه، بينما يقدم بنك التنمية الصناعية نفس السعر للبيع، كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي المصري سجل سعر شراء 50.953 جنيه وسعر بيع 50.815 جنيه.

تتفاوت أسعار الدولار بين البنوك، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعر شراء 50.92 جنيه وسعر بيع 50.82 جنيه. بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) نفس الأسعار.

وسجل في السوق السوداء سعر شراء الدولار الأمريكي 51.79 جنيه وسعر بيع 51.37 جنيه، مما يعكس الفجوة بين الأسعار الرسمية والأسعار في السوق غير الرسمية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي:

شراء: 50.953

بيع: 50.815

البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.92

بيع: 50.82

بنك مصر:

شراء: 50.92

بيع: 50.82

بنك القاهرة:

شراء: 50.92

بيع: 50.82

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.92

بيع: 50.82

HSBC:

شراء: 50.97

بيع: 50.88

بنك الإسكندرية:

شراء: 50.92

بيع: 50.82

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 50.96

بيع: 50.86

بنك كريدي أجريكول:

شراء: 50.93

بيع: 50.83

بنك البركة:

شراء: 50.92

بيع: 50.82

البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.94

بيع: 50.84

المصرف المتحد:

شراء: 50.92

بيع: 50.82

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 50.92

بيع: 50.82

المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.92

بيع: 50.82

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 50.92

بيع: 50.82

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 50.94

بيع: 50.84

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 50.95

بيع: 50.85

بنك قناة السويس:

شراء: 50.95

بيع: 50.85

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 50.884

بيع: 50.85

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 50.97

بيع: 50.88

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 50.97

بيع: 50.88

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