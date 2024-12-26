تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر يتراجع بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية تراجعًا طفيفًا في منتصف تعاملات تعاملات الخميس الموافق 26-12-2024، في عدد من البنوك وشركات الصرافة.

ويأتي تحديث سعر الدولار الآن بعد تراجعه في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف الأجنبي، نتيجة لتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري لضبط حركة الأسواق ودعم العملة المحلية.

تحديث سعر الدولار الآن

ويساهم تراجع سعر الدولار في تخفيف الضغط على أسعار السلع المستوردة، خاصة المنتجات الغذائية والمواد الخام، كما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.

ويُعد سعر الدولار من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تهم مختلف الفئات، سواء المستثمرين أو المستوردين أو المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، لذلك، يُنصح بمتابعة تطورات السوق عن كثب وتحديث سعر الدولار الآن، خاصةً مع استمرار التذبذب الناتج عن تغيرات الاقتصاد العالمي والإقليمي.

تحديث سعر الدولار الآن

الموجز يرصد عبر النقاط التالية مستجدات تحديث سعر الدولار الآن في البنوك العاملة بمصر بعد انخفاضه النسبي خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 26-12-2024، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.82 جنيهًا للشراء، ونحو 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.82 جنيهًا للشراء، ونحو 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر عند 50.82 جنيهًا للشراء، ونحو 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.82 جنيهًا للشراء، ونحو 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بينما استقر سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.86 جنيهًا للشراء، ونحو 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة عند 50.82 جنيهًا للشراء، ونحو 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في حين ثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.87 جنيهًا للشراء، ونحو 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.83 جنيهًا للشراء، ونحو 50.93 جنيه للبيع.

ومع استمرار التدفقات النقدية من القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسن المناخ الاستثماري، من المتوقع أن يشهد الدولار مزيدًا من التراجع التدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت هذه العوامل الإيجابية في التأثير على السوق، ومع ذلك، فإن التغيرات العالمية المفاجئة قد تؤدي إلى تقلبات في الأسعار على المدى القصير.

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