استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

يستمر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في حالة من الاستقرار الملحوظ، وهو ما يعكس استقرار الأسواق المحلية بعد موجة من التذبذب خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الحالة وسط ترقب للتغيرات المحتملة في أسعار العملات الأجنبية نتيجة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.568 جنيه.

سعر البيع: 13.529 جنيه.



أسعار الريال السعودي في البنوك الحكومية

البنك الأهلي المصري: 13.563 جنيه للشراء، و13.502 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.563 جنيه للشراء، و13.502 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.564 جنيه للشراء، و13.502 جنيه للبيع.

الريال السعودي



أسعار الريال السعودي في البنوك الخاصة

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.576 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.566 جنيه للشراء، و13.527 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.563 جنيه للشراء، و13.512 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 13.633 جنيه للشراء، و13.464 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

أسعار الريال في البنوك الإسلامية

بنك البركة: 13.563 جنيه للشراء، و13.463 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 13.579 جنيه للشراء، و13.104 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أيضًا في البنوك الأخرى كالتالي:



أسعار الريال السعودي في بنوك أخرى

بنك الكويت الوطني: 13.584 جنيه للشراء، و13.447 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.578 جنيه للشراء، و13.486 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 13.576 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.



توقعات سعر الريال السعودي في الفترة المقبلة

تستمر أسعار العملات في مصر، بما فيها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في التأثر بالتطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، ومع استقرار سعر الريال اليوم، يتوقع خبراء الأسواق أن يستمر هذا الاستقرار في ظل عدم وجود تغييرات جوهرية في السوق.

كيفية متابعة أسعار العملات

يمكنك متابعة أحدث أسعار العملات بشكل يومي من خلال المواقع الرسمية للبنوك أو التطبيقات المصرفية، وكما توفر العديد من البنوك خدمات إلكترونية لتحديث الأسعار باستمرار.

إقرأ ايضا

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2024

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 28-12-2024