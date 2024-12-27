أسعار الريال السعودي اليوم في مصر.. استقرار في البنوك الحكومية والخاصة

تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تهم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع قرب موسم العمرة والحج، في هذا التقرير، يستعرض الموجز أسعار الريال في أبرز البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2024، في البنك المركزي المصري:

13.5388 جنيه للشراء

13.5803 جنيه للبيع

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال عند:

13.51 جنيه للشراء

13.58 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

13.51 جنيه للشراء

13.57 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني (QNB)

13.47 جنيه للشراء

13.57 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك HSBC

13.55 جنيه للشراء

13.58 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

13.53 جنيه للشراء

13.56 جنيه للبيع

أسعار الريال في بنوك إضافية

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

13.47 جنيه للشراء

13.57 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

13.55 جنيه للشراء

13.58 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

13.55 جنيه للشراء

13.59 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

13.53 جنيه للشراء

13.57 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في ميد بنك

13.50 جنيه للشراء

13.58 جنيه للبيع

تشير الأسعار إلى استقرار عام للريال السعودي في السوق المصري، مع تفاوت طفيف بين البنوك. يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية للحصول على أفضل سعر، خاصة مع تغيرات السوق المرتبطة بتحركات العرض والطلب.

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