أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم السبت 28-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم .. شهد سعر الدولار اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 حالة من التباين الطفيف في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.815 جنيه للشراء، و50.9526 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي (AIB) 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي إلى 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدولار في بنك SAIB 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم: 52.8847 جنيه للشراء، 53.0292 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.7933 جنيه للشراء، 63.9724 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9623 جنيه للشراء، 6.9773 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.5333 جنيه للشراء، 56.6774 جنيه للبيع.

سعر الدنمارك كرونة اليوم: 7.0887 جنيه للشراء، 7.108 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.91 جنيه للشراء، 165.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5499 جنيه للشراء، 13.5761 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.5704 جنيه للشراء، 71.9669 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.5914 جنيه للشراء، 135.099 جنيه للبيع.

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