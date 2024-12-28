سعر الريال السعودي اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المصرية عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار التام تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد“الموجز” تحديث سعر الريال السعودي اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.529 جنيه للشراء، و13.5678 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.502 جنيه للشراء، و13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.5021 جنيه للشراء، و13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.5019 جنيه للشراء، و13.5642 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.5124 جنيه للشراء، و13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.4863 جنيه للشراء، و13.578 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي في بنك SAIB 13.33 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 13.4728 جنيه للشراء، و13.5691 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 13.4467 جنيه للشراء، و13.5841 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي في بنك CIB إلى 13.5268 جنيه للشراء، و13.566 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.5285 جنيه للشراء، و13.5551 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى 13.534 جنيه للشراء، و13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.1041 جنيه للشراء، و13.5787 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.2052 جنيه للشراء، و13.5695 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5499 جنيه للشراء، و13.5761 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 13.5389 جنيه للشراء، و13.5853 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول إلى 13.4639 جنيه للشراء، و13.6332 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.5225 جنيه للشراء، و13.5531 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا: اطلع على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024