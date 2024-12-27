سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. كشفت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار التام في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

13.5499 جنيه للشراء.

13.5761 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

13.5389 جنيه للشراء.

13.5853 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

13.534 جنيه للشراء.

13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

13.529 جنيه للشراء.

13.5678 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

13.5285 جنيه للشراء.

13.5551 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

13.5268 جنيه للشراء.

13.566 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

13.5225 جنيه للشراء.

13.5531 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

13.5124 جنيه للشراء.

13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

13.5021 جنيه للشراء.

13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

13.502 جنيه للشراء.

13.5628 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

13.5019 جنيه للشراء.

13.5642 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

13.4863 جنيه للشراء.

13.578 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

13.4728 جنيه للشراء.

13.5691 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

13.4639 جنيه للشراء.

13.6332 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

13.4467 جنيه للشراء.

13.5841 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

13.33 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

13.2052 جنيه للشراء.

13.5695 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

13.1041 جنيه للشراء.

13.5787 جنيه للبيع.

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