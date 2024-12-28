سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 28-12-2024

تشهد سعر الدينار الكويتي تذبذباً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المحلية اليوم، سواء كانت أسعار الشراء أو البيع، مما يتيح للمواطنين معرفة أحدث التحركات في سوق العملات المحلية.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 165.47جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.71 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 165.24 جنيهاً للشراء، 164.17 جنيهاً للبيع.



وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 165.24 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.30 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 165.24

جنيهاً للشراء، 164.30 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 165.40جنيهاً للشراء، 161.52 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 165.24جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 160.08جنيهاً.



وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 165.28جنيهاً للشراء، أما البيع 162.62 جنيهاً.



ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 165.45 جنيهاً للشراء، والبيع 158.17 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 166.18 جنيهاً للشراء، والبيع 164.08 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 165.47جنيهاً للشراء، والبيع 157.60 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 165.24

جنيهاً للشراء، والبيع 154جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.80 جنيهاً للشراء، والبيع 155.78 جنيهاً.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 165.24 جنيهاً، والبيع 164.90 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.24جنيهاً، بيع 164.53جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.76جنيهاً، والبيع 158.53 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 165.12

جنيهاً، والبيع 160.87 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 165.24 جنيهاً، والبيع 164.91 جنيهاً.



ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 165.24 جنيهاً، بيع 164.91 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 167.78 جنيهاً والبيع 166.43جنيهاً.

1 دينار كويتي 165.24 جنيهاً

5 دينار كويتي 826.22 جنيهاً

10 دينار كويتى 1,652.44 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,131.1 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,262.2 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,524.4 جنيهاً

150 دينار كويتي 24,786.6 جنيهاً

200 دينار كويتي 33,048.8 جنيهاً

250 دينار كويتي 41,311 جنيهاً

300 دينار كويتي 49,573.2 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,622 جنيهاً

700 دينار كويتي 115,670.8 جنيهاً

1000 دينار كويتي 165,244 جنيهاً

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