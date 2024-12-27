سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024.. تزامنًا مع عطلة البنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, حالة من الاستقرار التام تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم
رصدت جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
164.711 جنيه للشراء.
165.4788 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
164.1738 جنيه للشراء.
165.2442 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
164.3092 جنيه للشراء.
165.2442 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة
164.3065 جنيه للشراء.
165.2442 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
160.0832 جنيه للشراء.
165.2442 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
164.25 جنيه للشراء.
165.24 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB
162.624 جنيه للشراء.
165.2871 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول
164.0889 جنيه للشراء.
166.1881 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB
164.91 جنيه للشراء.
165.24 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
164.909 جنيه للشراء.
165.2442 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB
158.5313 جنيه للشراء.
168.7645 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
161.5238 جنيه للشراء.
165.4065 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
160.8781 جنيه للشراء.
165.1268 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
158.1746 جنيه للشراء.
165.4545 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
157.604 جنيه للشراء.
165.4756 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
155.7884 جنيه للشراء.
165.8036 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
154 جنيه للشراء.
165.2442 جنيه للبيع.
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