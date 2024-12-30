ما هي أسعار العملات الأجنبية الآن؟.. سعر الدولار اليوم 30-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي.. شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 حالة من التراجع الطفيف في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 50.7865 جنيه للشراء, 50.9235 جنيه للبيع.

ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.80 جنيه

سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الشراء: 50.80 جنيه

سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.7865 جنيه

سعر البيع: 50.9235 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.80 جنيه

سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.81 جنيه

سعر البيع: 50.91 جنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سعر الشراء: 50.82 جنيه

سعر البيع: 50.92 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.81 جنيه

سعر البيع: 50.91 جنيه

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.81 جنيه

سعر البيع: 50.91 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 50.81 جنيه

سعر البيع: 50.91 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سعر الشراء: 50.86 جنيه

سعر البيع: 50.96 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 50.855 جنيه

سعر البيع: 50.955 جنيه

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.81 جنيه

سعر البيع: 50.91 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 50.81 جنيه

سعر البيع: 50.91 جنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.81 جنيه

سعر البيع: 50.91 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 50.80 جنيه

سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سعر الشراء: 50.80 جنيه

سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.80 جنيه

سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سعر الشراء: 50.80 جنيه

سعر البيع: 50.90 جنيه

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر اليورو: شراء 52.96 جنيه، بيع 53.12 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني: شراء 63.88 جنيه، بيع 64.07 جنيه

سعر اليوان الصيني: شراء 6.96 جنيه، بيع 6.98 جنيه

سعر الفرنك السويسري: شراء 56.46 جنيه، بيع 56.73 جنيه

سعر الكرونة الدنماركية: شراء 7.10 جنيه، بيع 7.12 جنيه

سعر الدينار الكويتي: شراء 164.92 جنيه، بيع 165.25 جنيه

سعر الريال السعودي: شراء 13.56 جنيه، بيع 13.60 جنيه

سعر الدينار الأردني: شراء 71.53 جنيه، بيع 71.93 جنيه

سعر الدينار البحريني: شراء 134.69 جنيه، بيع 135.09 جنيه

اقرأ أيضًا: أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-12-2024 في مصر

تحديث سعر الدولار الآن.. اعرف وصل لكام بمنتصف التعاملات