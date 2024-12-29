اطلع على أسعار العملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في مصر

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي.

أسعار العملات اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار العملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024, وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي

50.815 جنيه للشراء.

50.9526 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم في البنك المركزي

52.8476 جنيه للشراء.

52.9958 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

63.656 جنيه للشراء.

63.8589 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي

6.9621 جنيه للشراء.

6.9813 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي

56.436 جنيه للشراء.

56.6265 جنيه للبيع.

سعر الدنمارك كرونة اليوم في البنك المركزي

7.0841 جنيه للشراء.

7.1043 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

164.711 جنيه للشراء.

165.4788 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

13.529 جنيه للشراء.

13.5678 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي

71.5704 جنيه للشراء.

71.9669 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي

134.5914 جنيه للشراء.

135.099 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي

13.9234 جنيه للشراء.

13.9995 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي

131.9356 جنيه للشراء.

132.3822 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

13.8332 جنيه للشراء.

13.8733 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي

4.5965 جنيه للشراء.

4.6101 جنيه للبيع.

سعر النرويج كرونة اليوم في البنك المركزي

4.464 جنيه للشراء.

4.4784 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي

35.3225 جنيه للشراء.

35.4305 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي

31.6679 جنيه للشراء.

31.774 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي

0.3224 جنيه للشراء.

0.3233 جنيه للبيع.

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