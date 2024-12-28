أسعار العملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في البنك المركزي

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن أسعار العملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث أسعار العملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

50.81 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

52.85 جنيه للشراء.

52.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

63.66 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

6.96 جنيه للشراء.

6.98 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

56.44 جنيه للشراء.

56.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

164.71 جنيه للشراء.

165.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

13.53 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

71.57 جنيه للشراء.

71.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

134.59 جنيه للشراء.

135.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

13.92 جنيه للشراء.

13.99 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

131.94 جنيه للشراء.

132.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

13.83 جنيه للشراء.

13.87 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

4.60 جنيه للشراء.

4.61 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

4.46 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

35.32 جنيه للشراء.

35.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

31.67 جنيه للشراء.

31.77 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

0.32 جنيه للشراء.

0.32 جنيه للبيع.

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