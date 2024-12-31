سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وصل كام آخر أيام السنة

شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري والبنوك المحلية، مسجلاً توازنًا في الشراء والبيع، وسط متابعة دقيقة من السوق المصرفي، ويستعرض الموجز في هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.909 جنيه

سعر البيع: 50.774 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

بنك HSBC

سعر الشراء: 50.96 جنيه

سعر البيع: 50.86 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 50.96 جنيه

سعر البيع: 50.86 جنيه

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

سعر الدولار

بنك الشركة المصرفية (SAIB)

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 50.842 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

سعر الشراء: 50.96 جنيه

سعر البيع: 50.86 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 50.96 جنيه

سعر البيع: 50.86 جنيه

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