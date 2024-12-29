تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

يُعد السكر أحد السلع الرئيسية التي لا غنى عنها في أي منزل مصري، إذ يحرص المواطنون على متابعة أسعاره في الأسواق والمتاجر، ومع اقتراب موسم إنتاج السكر الجديد، تبرز أهمية هذه السلعة الاستراتيجية في تلبية احتياجات المستهلكين وتحقيق الأمن الغذائي.

أسعار السكر اليوم في الأسواق كما سيعرضها الموجز، على النحو التالي..

السكر المعبأ:

يتراوح سعر كيلو السكر المعبأ في المحال التجارية بين 32 و35 جنيهًا.

السكر التمويني:

يباع كيلو السكر التمويني بسعر 12.6 جنيه، مما يساهم في توفير السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.

إنتاج السكر في مصر: أرقام واكتفاء ذاتي

إجمالي الإنتاج السنوي:

تنتج مصر حوالي 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، يتوزع بين:

1.8 مليون طن من بنجر السكر.

مليون طن من قصب السكر.

الاكتفاء الذاتي:

تغطي مصر 90% من احتياجاتها المحلية من السكر، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية لضمان استقرار الأسواق.

استعدادات موسم إنتاج السكر الجديد

موسم التوريد والإنتاج

يبدأ موسم قصب السكر مطلع يناير 2025.

ينطلق موسم إنتاج بنجر السكر في منتصف فبراير 2025.

سعر السكر اليوم

اجتماع وزير التموين

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رؤساء شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة انتظام العمل في المصانع، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وتحسين جودة الإنتاج لضمان توفير منتجات عالية الجودة للمواطنين، بالإضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي ودعم المزارعين.

احتياطي استراتيجي:

تعمل وزارة التموين على زيادة مخزون السكر الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

دعم المزارعين:

وافق مجلس الوزراء على زيادة الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية في موسم 2025، والتي بلغت 2500 جنيه لطن قصب السكر، و 2400 جنيه لطن بنجر السكر، بزيادة 25% عن الموسم السابق، تشجيعًا للمزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

أسعار التوريد مقارنة بالمواسم السابقة

2024:

1500 جنيه لطن قصب السكر.

1900 جنيه لطن بنجر السكر.

2025:

ارتفاع الأسعار إلى 2500 جنيه و2400 جنيه على التوالي، بما يعكس دعم الحكومة لتحفيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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