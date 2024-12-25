تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق بختام التعاملات

سعر السكر اليوم.. يُعد من السلع الرئيسية التي لا غنى عنها في المنازل المصرية. يهتم المستهلكون يوميًا بمتابعة أسعاره في المحال التجارية والأسواق، لما له من أهمية في تلبية احتياجاتهم اليومية.

وبالإضافة إلى ذلك، يكتسب تطوير صناعة السكر أهمية كبيرة نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُعتمد عليه الملايين، ويترك أثرًا كبيرًا على البيئة والمجتمعات المحلية.

سعر السكر اليوم الأربعاء

ويستعرض الموجز، أسعار السكر اليوم الأربعاء على النحو التالي..

شهد سعر السكر المعبأ اليوم الأربعاء تباينًا، حيث تراوح السعر في المحال التجارية بين 32 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر السكر التمويني

أما سعر السكر المخصص للمواد التموينية، فقد استقر عند 12.6 جنيهًا للكيلو، ما يضمن وصول السكر إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

سعر السكر اليوم

حجم إنتاج مصر من السكر

كما ننقل لكم حجم إنتاجية مصر من السكر في السطور التالية..

تُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، يتوزع الإنتاج بين 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

ويمثل هذا الإنتاج نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية، ما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 90%، مع استيراد النسبة المتبقية من الخارج.

الاستعداد لانطلاق موسم قصب السكر

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق موسم توريد قصب السكر مطلع الشهر القادم يناير 2025، بينما سيبدأ موسم إنتاج السكر من البنجر في منتصف فبراير 2025، ويُعد هذان الموسمان من الفترات المهمة لتعزيز المخزون المحلي من السكر.

اجتماع وزير التموين مع رؤساء شركات السكر

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رؤساء شركات السكر (قصب السكر وبنجر السكر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تناول الاجتماع، متابعة انتظام العمل في المصانع، الاطمئنان على الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، بحث جاهزية الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر.

وأكد الوزير أهمية الحفاظ على جودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين عبر بطاقات الدعم، وضمان توفره بكميات كافية.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من السكر يُغطي نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية، وتعمل الوزارة على تعزيز هذا الاحتياطي بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، نظرًا لأهمية السكر كسلعة أساسية للمواطنين.

أسعار توريد قصب السكر للموسم الجديد 2025

وافق مجلس الوزراء على زيادة الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، وذلك لدعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج المحلي، وتضمنت الأسعار الجديدة 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر.

تُمثل هذه الزيادة بنسبة 25% مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغ سعر توريد طن قصب السكر في موسم 2024 حوالي 1500 جنيه، بينما كان سعر طن بنجر السكر 1900 جنيه.

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