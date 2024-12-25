تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 25-12-2024 في الأسواق

أسعار السمك والجمبري .. شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل سوق العبور خلال التعاملات الصباحية، ليبلغ سعر السمك البلطي الأسواني ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024, وفقًا لسوق العبور للجملة.

أسعار السمك اليوم

جاءت أسعار السمك اليوم كالتالي:

تراوحت أسعار السمك البلطي الكبير بين 69 و75 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر السمك البلطي الوسط بين 63 و67 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السمك البلطي الأسواني ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار السُّبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مكرونة سويسي بين 70 و100 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار الكابوريا بين 40 و135 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك القاروص واللوت بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار سمك الوقار بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الدنيس ما بين 90 و230 جنيهًا.

تراوحت أسعار البوري بين 125 و175 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر البوري الأصغر حجمًا من 90 إلى 110 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك المجمد

جاءت أسعار السمك المجمد اليوم كالتالي:

يترواح سعر مرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر بربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر سردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

يترواح سعر ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

جاءت أسعار الجمبري اليوم كالتالي:

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 580 و680 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري الكبير الحجم بين 500 و560 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الجمبري متوسط الحجم بين 380 و480 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الجمبري صغير الحجم بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الجمبري المجمد بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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