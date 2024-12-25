تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 25-12-2024 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في سوق الأسواق المصرية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، وفقًا لما نشرته شاشات سوق العبور للجملة.

أسعار الخضار اليوم

تراوحت أسعار الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

تراوحت أسعار البطاطس من 5.5 إلى 11.5 جنيه.

تراوحت أسعار البصل من 9 إلى 12 جنيهًا.

تراوحت أسعار الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

تراوحت أسعار الجزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.

تراوحت أسعار الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات.

تراوحت أسعار الباذنجان البلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

تراوحت أسعار الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تراوحت أسعار الباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفلفل الرومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفلفل الحامي البلدي من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفلفل الحامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفلفل الألوان (أصفر، أحمر، برتقالي) من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوحت أسعار الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.

تراوحت أسعار الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.

تراوحت أسعار الخيار البلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.

تراوحت أسعار القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوحت أسعار البطاطا من 3 إلى 10 جنيهات.

تراوحت أسعار الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوحت أسعار اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوحت أسعار البنجر من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 6.5 إلى 10.5 جنيه.

تراوحت أسعار البرتقال السكري من 6.5 إلى 10.5 جنيه.

تراوحت أسعار الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا.

تراوحت أسعار الليمون البلدي من 26 إلى 40 جنيهًا.

تراوحت أسعار الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.

تراوحت أسعار التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 50 إلى 100 جنيه.

تراوحت أسعار المانجو الكيت من 40 إلى 60 جنيهًا.

تراوحت أسعار الرمان من 17 إلى 35 جنيهًا.

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى سوق العبور